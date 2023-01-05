Генпрокурор: Дикого Армана координировал куратор из КНБ

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что подготовка к январским событиям велась на протяжении всего 2021 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Генпрокурор отметил, что в числе исполнителей были организованные преступные группы. Они набирали людей, вооружались, закупали рации и транспорт. Также следствием установлено, что отдельные силовики курировали эту подрывную работу.

"По версии следствия, в Алматы особая роль отводилась Арману Джумагельдиеву (Дикому Арману). Установлено, что он действовал при координации куратора из КНБ. Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать так называемый "народный совет" для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата Алматы, а также активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу "Казахстан" в Алматы". Генеральный прокурор РК Берик Асылов

По его словам, получив информацию о задержании бывшего председателя КНБ, с целью создания благонадежного алиби боевикам было поручено совершать нападения на горожан якобы для борьбы с мародерством.

"Для этих целей 6 января они из разных точек похитили, избивали и удерживали 24 случайных граждан в паркингах гостиниц Ritz-Carlton и "Казахстан". В последующем их доставили на окраину города и поместили на ночь в контейнер под вооруженную охрану сотрудников КНБ. Затем их перевезли в аэропорт, где один человек – Отепбаев – скончался от пыток. Следствие по данным фактам нами окончено. Сейчас идет ознакомление". Берик Асылов

Ранее начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса Парламента рассказал, сколько украденного во время январских беспорядков оружия найдено на сегодня.