Беспорядки-2022: экс-министр обороны Бектанов отдавал незаконные приказы

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов рассказал, что экс-министр обороны страны Мурат Бектанов во время январских событий отдавал незаконные приказы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса Генпрокурор заявил, что в военном суде продолжаются слушания по делу экс-министра обороны.

"Следствие считает, что в период ЧП он отдал явно незаконные приказы и оставил без защиты военных стратегические объекты. Бывшим министром обороны не приняты меры по наведению конституционного порядка в стране". Генеральный прокурор РК Берик Асылов

По словам Асылова, участники беспорядков, особенно в Алматы, имели огромный численный перевес. Они прорывали оцепления, подавили силы полиции и Нацгвардии, терроризировали население. В итоге от рук преступников погибли люди.

"Поэтому Мурат Бектанов обвиняется в превышении власти, совершенной в боевой обстановке (ст. 451 ч.3 УК РК). Окончательную правовую оценку его действиям и меру наказания определит суд". Берик Асылов

19 февраля Генпрокуратура начала досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Мурата Бектанова по факту бездействия по службе, по ст. 452 УК РК.

20 февраля Мурата Бектанова задержали и водворили в ИВС.

