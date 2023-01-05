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Беспорядки-2022: экс-министр обороны Бектанов отдавал незаконные приказы

Беспорядки-2022: Экс-министр обороны оставил без защиты военных и стратегические объекты страны Фото: primeminister.kz
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов рассказал, что экс-министр обороны страны Мурат Бектанов во время январских событий отдавал незаконные приказы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса Генпрокурор заявил, что в военном суде продолжаются слушания по делу экс-министра обороны.

"Следствие считает, что в период ЧП он отдал явно незаконные приказы и оставил без защиты военных стратегические объекты. Бывшим министром обороны не приняты меры по наведению конституционного порядка в стране".Генеральный прокурор РК Берик Асылов

По словам Асылова, участники беспорядков, особенно в Алматы, имели огромный численный перевес. Они прорывали оцепления, подавили силы полиции и Нацгвардии, терроризировали население. В итоге от рук преступников погибли люди. 

"Поэтому Мурат Бектанов обвиняется в превышении власти, совершенной в боевой обстановке (ст. 451 ч.3 УК РК). Окончательную правовую оценку его действиям и меру наказания определит суд".Берик Асылов

19 февраля Генпрокуратура начала досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Мурата Бектанова по факту бездействия по службе, по ст. 452 УК РК.

20 февраля Мурата Бектанова задержали и водворили в ИВС.

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