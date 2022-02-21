Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:03 21.02.2022

Задержан экс-министр обороны Бектанов

рк, экс-министр обороны, Мурат Бектанов, задержание, генпрокуратура Фото: akorda.kz
Задержан бывший министр обороны РК Мурат Бектанов. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РК, передает Zakon.kz.
19 февраля 2022 года Генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе, по ст. 452 УК РК.Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Также в ведомстве сообщили, что 20 февраля Мурат Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления.

Иная информация, как отметили в Генпрокуратуре, «в интересах следствия не подлежит разглашению».

19 января 2022 года глава государства раскритиковал экс-министра обороны Казахстана за отсутствие командирских качеств.

Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне.Президент РК Касым-Жомарт Токаев

В этот же день указом главы государства Мурат Бектанов был освобожден от должности министра обороны РК. На этом посту его сменил Руслан Жаксылыков.

Новость по теме

Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК

Динара Халдарова
Генпрокуратура Беспорядки-2022 Бектанов Мурат Казахстан
Ряд месторождений Казахстана выставят на аукцион
20.02.2022
Метель, гололед и туман ожидаются в Казахстане
20.02.2022
Казахстанская сборная приняла участие в церемонии закрытия Олимпиады
20.02.2022
Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр началась в Пекине
20.02.2022
Хоккеисты Финляндии впервые стали чемпионами Олимпиады
20.02.2022
Главная Топ LIVE Все