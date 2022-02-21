10:03 21.02.2022
Задержан экс-министр обороны Бектанов
Фото: akorda.kz
Задержан бывший министр обороны РК Мурат Бектанов. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РК, передает Zakon.kz.
19 февраля 2022 года Генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе, по ст. 452 УК РК.Пресс-служба Генпрокуратуры РК
Также в ведомстве сообщили, что 20 февраля Мурат Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления.
Иная информация, как отметили в Генпрокуратуре, «в интересах следствия не подлежит разглашению».
19 января 2022 года глава государства раскритиковал экс-министра обороны Казахстана за отсутствие командирских качеств.
Токаев раскритиковал экс-министра обороны Бектанова
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Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне.Президент РК Касым-Жомарт Токаев
В этот же день указом главы государства Мурат Бектанов был освобожден от должности министра обороны РК. На этом посту его сменил Руслан Жаксылыков.
Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
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