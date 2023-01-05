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Генпрокурор озвучил обстоятельства смерти 238 казахстанцев в ходе январских беспорядков

В Генпрокуратуре озвучили обстоятельства смерти 238 казахстанцев в ходе январских беспорядков Фото: Zakon.kz
Генеральный прокурор РК Берик Асылов 5 января 2023 года в Мажилисе представил новые подробности январских событий прошлого года. Он озвучил также обстоятельства смерти 238 человек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Генпрокурор напомнил, что всего в ходе столкновений, при отражении атак в период действия режима чрезвычайного положения и антитеррористической операции умерли 238 граждан.

"Среди них 41 человек были ранее судимые. Количественные данные о погибших достоверны, перепроверены в рамках проведенных расследований. В их числе 67 признаны нападавшими, то есть подозреваемыми в участии в массовых беспорядках,142 являются нарушителями режимов чрезвычайного положения и антитеррористической операции. Еще четыре человека погибли при совершении иных преступлений". Берик Асылов

По его словам, больше всего погибших – 151 человек – приходится на Алматы: многие из них погибли при нападении на резиденцию президента. Жертвы были также в Кызылорде, Шымкенте и Таразе.

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Хронология событий: январь 2022 года в регионах Казахстана

Ранее на официальном YouTube-канале Генеральной прокуратуры Казахстана 5 января 2023 года опубликовали фильм, посвященный январским беспорядкам. Фильм длится 11 минут 10 секунд и в нем собрана хронология трагического января.

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