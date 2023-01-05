Побег Кудебаева, похищения людей: опубликован фильм Генпрокуратуры о январских беспорядках
Фильм длится 11 минут 10 секунд и в нем собрана хронология трагического января.
Как выяснилось, во время январских беспорядков действовали 12 организованных преступных группировок, среди которых самыми активными были "Казахстанцы", "Айшуак-Жантугель" и группа "Дикого Армана".
"Последние похитили из разных районов 24 человека. Их избивали и держали в паркингах гостиниц "Казахстан" и Ritz-Carlton", – говорится в фильме.
Также выяснилось, что во время трагического января в ряде регионов руководители местных подразделений КНБ и Департаментов полиции отдали приказ подчиненным покинуть рабочее место.
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