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Побег Кудебаева, похищения людей: опубликован фильм Генпрокуратуры о январских беспорядках

Генпрокуратура опубликовала фильм о январских беспорядках Фото: Zakon.kz
На официальном YouTube-канале Генеральной прокуратуры Казахстана 5 января 2023 года опубликовали фильм, посвященный январским беспорядкам, сообщает Zakon.kz.

Фильм длится 11 минут 10 секунд и в нем собрана хронология трагического января.


Как выяснилось, во время январских беспорядков действовали 12 организованных преступных группировок, среди которых самыми активными были "Казахстанцы", "Айшуак-Жантугель" и группа "Дикого Армана".

"Последние похитили из разных районов 24 человека. Их избивали и держали в паркингах гостиниц "Казахстан" и Ritz-Carlton", – говорится в фильме.

Также выяснилось, что во время трагического января в ряде регионов руководители местных подразделений КНБ и Департаментов полиции отдали приказ подчиненным покинуть рабочее место.

В качестве примера в фильме показаны кадры, как бывший начальник ДП Алматинской области Серик Кудебаев, являвшийся на тот момент комендантом, покидает здание полиции.

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