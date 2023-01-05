Руководитель аппарата акима Алматы получил должность в Управделами президента

Распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева Асат Нурпеисов назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом 5 января 2023 года сообщается на сайте Акорды.

Асат Нурпеисов родился 18 июля 1987 года. В 2010 году окончил Нью-Йоркский университет в Праге по специальности "Экономика и менеджмент", в 2012 году – Европейскую школу бизнеса, магистр "Международного банковского дела и финансов" MSc Global Banking and Finance.

Трудовую деятельность начал в 2012 году в менеджмент консалтинге KPMG Tax and Advisory. В разные годы работал руководителем управления Департамента развития системы государственного управления, советником министра национальной экономики РК, директором Департамента корпоративных финансов АО "НУХ" Байтерек", главным инспектором, заместителем заведующего, и.о. заведующего Центром проектного управления Канцелярии премьер-министра РК, руководителем аппарата председателя Национального банка РК.

До настоящего назначения – с 16 февраля 2022 года – был руководителем аппарата акима Алматы.

Также он является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

