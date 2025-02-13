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Политика

Рустам Баялиев получил новую должность в Администрации президента РК

Подписание законов, назначения, назначение, президент подписал, подписание документов, подписание, документы, подписание документа, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 09:02 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Рустама Баялиева от должности заместителя управляющего делами президента и назначил его на новую, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 февраля 2025 года, стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Распоряжением главы государства Баялиев Рустам Ахатханович назначен заведующим Отделом мониторинга регионального развития Администрации президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Рустам Баялиев родился 6 июня 1975 года в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (1996, специальность "Журналист-международник"), Казахскую государственную академию (1998, специальность "Экономист").

Фото: qr-pib.kz

Трудовую деятельность начал в 1997 году с должности специалиста отдела по работе с налогоплательщиками и пропаганды налогового законодательства Государственного налогового комитета, а в 1999 году стал помощником министра, заведующим секретариатом, заместителем начальника Управления налоговой экспертизы проектов Департамента фискальной политики и прогнозов, заместителем директора департамента финансовой и организационно-кадровой работы Министерства финансов РК.

В 2003 году был директором Департамента регулирования торговой деятельности, экспортного контроля и вступления в ВТО, зампредседателя Комитета по поддержке малого бизнеса Министерства индустрии и торговли РК, с 2004 по 2005 – руководителем аппарата акима Акмолинской области. А в 2005 году получил должность советника гендиректора ТОО "ТПЭП", с 2014 по январь 2024 был председателем правления АО "Астанаэнергосервис".

До нового назначения, с января 2024 года, Рустам Баялиев занимал должность заместителя управляющего делами президента РК.

Чуть ранее Касым-Жомарт Токаев назначил Магзума Мирзагалиева своим советником. С 4 апреля 2023 года эту должность занимал Болат Акчулаков.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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