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Токаев почтил память жертв январских событий

Токаев почтил память жертв январских событий Фото: akorda.kz
5 января глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Токаев почтил память жертв январских событий

Фото: akorda.kz

"Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан в Астане, где почтил память жертв январских событий", – говорится в сообщении.

Также первое в 2023 году пленарное заседание Мажилиса, которое состоялось 5 января 2023 года, было  посвящено январским событиям.

Стоит отметить, 23 декабря на Новой площади в Алматы состоялось торжественное открытие памятника, посвященного трагическим событиям января 2022 года. В церемонии открытия мемориала приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и аким города Ерболат Досаев.

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