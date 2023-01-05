Токаев почтил память жертв январских событий
Фото: akorda.kz
5 января глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщается на сайте Акорды.
Фото: akorda.kz
"Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан в Астане, где почтил память жертв январских событий", – говорится в сообщении.
Также первое в 2023 году пленарное заседание Мажилиса, которое состоялось 5 января 2023 года, было посвящено январским событиям.
Стоит отметить, 23 декабря на Новой площади в Алматы состоялось торжественное открытие памятника, посвященного трагическим событиям января 2022 года. В церемонии открытия мемориала приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и аким города Ерболат Досаев.
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