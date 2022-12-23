Токаев открыл мемориал жертвам январских событий в Алматы

23 декабря на Новой площади Алматы состоялось торжественное открытие памятника, посвященного трагическим событиям января 2022 года. В церемонии открытия мемориала приняли участии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и аким города Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

О том, что в городе будет установлен мемориал в память о жертвах массовых беспорядков стало известно еще в январе 2022 года. Возвести памятник поручил глава государства.

Также по поручению Касым-Жомарта Токаева был проведен открытый архитектурный конкурс на разработку эскиза будущего мемориала.





Фото: Zakon.kz











Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz







Летом 2022 года казахстанские архитекторы в рамках XVII Градостроительного форума в Алматы предоставили эскизы мемориала, посвященного январским событиям Алматы.



Корреспонденту Zakon.kz удалось запечатлеть подготовку мемориала накануне открытия.





Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz



Гарантированная материальная помощь также была оказана семьям всех погибших сотрудников правоохранительных и специальных органов. Заместитель начальника Следственного департамента МВД РК Нурлан Дюсенбаев рассказал, что Фондом "Қазақстан халқына" оказана материальная помощь семьям 91 погибшего в сумме 637 млн тенге.

Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры Елдос Килымжанов заявил, что во время январских событий погибли 238 человек.



1 сентября 2022 года в своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий.

На сегодняшний день 160 человек получили тюремные сроки по январским событиям.