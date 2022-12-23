Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев открыл мемориал жертвам январских событий в Алматы

Токаев открыл мемориал жертвам январских событий в Алматы Фото: Qazaqstan TV
23 декабря на Новой площади Алматы состоялось торжественное открытие памятника, посвященного трагическим событиям января 2022 года. В церемонии открытия мемориала приняли участии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и аким города Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

О том, что в городе будет установлен мемориал в память о жертвах массовых беспорядков стало известно еще в январе 2022 года. Возвести памятник поручил глава государства.

Также по поручению Касым-Жомарта Токаева был проведен открытый архитектурный конкурс на разработку эскиза будущего мемориала.


мемориал жертвам январских событий

Фото: Zakon.kz



мемориал жертвам январских событий

Фото: Zakon.kz


мемориал жертвам январских событий

Фото: Zakon.kz


мемориал жертвам январских событий

Фото: Zakon.kz


мемориал жертвам январских событий

Фото: Zakon.kz


мемориал жертвам январских событий

Фото: Zakon.kz


Летом 2022 года казахстанские архитекторы в рамках XVII Градостроительного форума в Алматы предоставили эскизы мемориала, посвященного январским событиям Алматы.

Корреспонденту Zakon.kz удалось запечатлеть подготовку мемориала накануне открытия.


открытие пантеона в Алматы

Фото: Zakon.kz


открытие пантеона в Алматы

Фото: Zakon.kz

Гарантированная материальная помощь также была оказана семьям всех погибших сотрудников правоохранительных и специальных органов. Заместитель начальника Следственного департамента МВД РК Нурлан Дюсенбаев рассказал, что Фондом "Қазақстан халқына" оказана материальная помощь семьям 91 погибшего в сумме 637 млн тенге.

Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры Елдос Килымжанов заявил, что во время январских событий погибли 238 человек.

1 сентября 2022 года в своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий.

На сегодняшний день 160 человек получили тюремные сроки по январским событиям.

Читайте также

Журналист обратил внимание на туфли Токаева в Узбекистане

Токаев рассказал о демаркации казахско-узбекской границы

Токаев и Мирзиёев провели переговоры в узком составе

Анастасия Беньяминова
Токаев Касым-Жомарт Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Самую распространенную фамилию назвали в Казахстане
Самые распространенные фамилии назвали в Казахстане
Танец казахстанского солдата покоряет TikTok
"Оскар этому парню!": танец казахстанского солдата покоряет TikTok
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления