Генеральный прокурор назвал число выявленных организаторов попытки госпереворота

На пленарном заседании Мажилиса, посвященном годовщине трагического января, Генеральный прокурор РК Берик Асылов подтвердил попытку госпереворота и рассказал, кто хотел ее совершить, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Обращаясь к Генпрокурору, депутат Сауытбек Абдрахманов попросил рассказать, были ли январские беспорядки попыткой госпереворота в стране.

"Возможно, найдутся те, кто будет по-разному толковать действия участников январских событий, стремившихся в своей Отчизне разжечь огонь раздора и отнести их к борцам со старым режимом. Сегодня мы хотим услышать ваш ответ, думаю, настало время. Скажите четко, были ли январские события попыткой государственного переворота? Если да, то кто является ее организатором?" Сауытбек Абдрахманов

Берик Асылов сообщил, что этот вопрос как раз изучали во время расследования январских событий. В конечном итоге попытка госпереворота подтвердилась.

"В ходе расследования мы изучали все эти вопросы. Конечно, здесь была попытка госпереворота. Это показали следственные мероприятия. На сегодня все документы мы проверяем, изучаем. Это было предварительно запланированное за год до этого преступление. Были задействованы организованные преступные группы, религиозные экстремисты, ранее осужденные, есть еще сторонники ДВК. В восьми городах 71 здание было разрушено и сожжено. Все эти преступления специально были организованы". Берик Асылов

По его словам, в целом было выявлено 18 человек, которые проходят теперь как организаторы тех событий.

"Касательно организаторов, по госизмене, по попытке захвата власти были начаты уголовные дела именно в отношении председателя КНБ Карима Масимова, его заместителей. Сейчас они направлены в суд. Это закрытый процесс, здесь все очень конфиденциально. На сегодня мы выявили 18 организаторов этих событий в Кызылорде, Алматы, Жамбылской области. Через этих организаторов многие учреждения были разрушены. Особая роль была у Джумагельдиева. Кроме него Нурпеисов и Тлеужанов – религиозные экстремисты. Такие руководители организовали данные преступные деяния". Берик Асылов

Ранее Генпрокурор прокомментировал вопрос о том, кем были вооруженные группы в военной форме в Алматы, с качественными средствами связи, которые управляли участниками митинга.