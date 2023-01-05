Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Генеральный прокурор назвал число выявленных организаторов попытки госпереворота

Казахстан январские беспорядки госпереворот число организаторы Фото: Zakon.kz
На пленарном заседании Мажилиса, посвященном годовщине трагического января, Генеральный прокурор РК Берик Асылов подтвердил попытку госпереворота и рассказал, кто хотел ее совершить, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Обращаясь к Генпрокурору, депутат Сауытбек Абдрахманов попросил рассказать, были ли январские беспорядки попыткой госпереворота в стране. 

"Возможно, найдутся те, кто будет по-разному толковать действия участников январских событий, стремившихся в своей Отчизне разжечь огонь раздора и отнести их к борцам со старым режимом. Сегодня мы хотим услышать ваш ответ, думаю, настало время. Скажите четко, были ли январские события попыткой государственного переворота? Если да, то кто является ее организатором?"Сауытбек Абдрахманов

Берик Асылов сообщил, что этот вопрос как раз изучали во время расследования январских событий. В конечном итоге попытка госпереворота подтвердилась. 

"В ходе расследования мы изучали все эти вопросы. Конечно, здесь была попытка госпереворота. Это показали следственные мероприятия. На сегодня все документы мы проверяем, изучаем. Это было предварительно запланированное за год до этого преступление. Были задействованы организованные преступные группы, религиозные экстремисты, ранее осужденные, есть еще сторонники ДВК. В восьми городах 71 здание было разрушено и сожжено. Все эти преступления специально были организованы". Берик Асылов

По его словам, в целом было выявлено 18 человек, которые проходят теперь как организаторы тех событий. 

"Касательно организаторов, по госизмене, по попытке захвата власти были начаты уголовные дела именно в отношении председателя КНБ Карима Масимова, его заместителей. Сейчас они направлены в суд. Это закрытый процесс, здесь все очень конфиденциально. На сегодня мы выявили 18 организаторов этих событий в Кызылорде, Алматы, Жамбылской области. Через этих организаторов многие учреждения были разрушены. Особая роль была у Джумагельдиева. Кроме него Нурпеисов и Тлеужанов – религиозные экстремисты. Такие руководители организовали данные преступные деяния".Берик Асылов

Ранее Генпрокурор прокомментировал вопрос о том, кем были вооруженные группы в военной форме в Алматы, с качественными средствами связи, которые управляли участниками митинга.

Читайте также

Мама погибшего во время январских событий сержанта вспомнила последний разговор с сыном

12 человек пропали в горах Туркестанской области

Почему до сих пор не эвакуировали всех застрявших на Бортогайском водохранилище

Оксана Скибан
Берик Асылов Генеральная прокуратура Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
базовые показатели с 1 января 2023 года
Минимальная зарплата и пенсия выросли с 1 января 2023 года
Синоптики рассказали, какую погоду принесет циклон в Казахстан в ближайшие дни
Синоптики рассказали, какую погоду принесет циклон в Казахстан в ближайшие дни
Гани Бейсембаев
Назначен новый министр просвещения
Летчик Air Astana рассказал подробности инцидента с Airbus A321, попавшим в зону сильной турбулентности
Летчик Air Astana рассказал подробности инцидента с Airbus A321, попавшим в зону сильной турбулентности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления