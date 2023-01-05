Митрополит Александр поздравил православных казахстанцев с предстоящим Рождеством

Рождественское богослужение пройдет во всех храмах страны в ночь с 6 на 7 января. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершит праздничную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы. Начало – 6 января в 23.00, сообщает Zakon.kz.

Также в Успенском кафедральном соборе Астаны праздничную службу совершит епископ Каскеленский Геннадий, викарий Астанайской епархии.

Митрополит Александр рассказал, что всем верующим, кто по каким-либо причинам не сможет посетить храм, будет доступна прямая трансляция ночного Рождественского богослужения из Вознесенского кафедрального собора Алматы. Она пройдет на youtube канале "Прямые трансляции Православной церкви Казахстана".

Как подчеркнул митрополит Александр, в Казахстане с древних времен и до наших дней существует добрая традиция всенародно отмечать праздники двух ведущих конфессий страны – ислама (ханафитского мазхаба) и православного христианства. Священные даты календаря объединяют наш многонациональный народ.



"В дни празднования Рождества Христова верующие люди будут возносить усиленные молитвы о мире, о прекращении вражды, об искоренении ненависти и злобы. И, конечно же, необходимо изгнать из своей жизни всякое недоброе слово и дело. Апостол Павел учит нас: "Побеждай зло добром". Мир и согласие в народе, в стране, в городе, в коллективе и в семье начинаются с мирного устроения отдельно взятой человеческой души, с примирения ее с Богом, с ближним и совестью". Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

По словам митрополита Астанайского и Казахстанского, казахстанская православная церковь в 2023 году отмечает юбилейную дату – 20-летие учреждения на территории Республики Православной церкви Казахстана.

Как подчеркнул митрополит Александр, в этой связи 5 марта в Алматы доставят уникальную святыню – чудотворную икону "Нерукотворный образ Спасителя".

Как отмечает владыка, главной традицией празднования Рождества Христова являются добрые дела.

"Издревле заведено в праздник дарить подарки и радовать виновника торжества. Чем же мы можем обрадовать Господа, который сам является источником всякого блага? Давайте принесем в дар новорожденному Христу хотя бы одно конкретное доброе дело, от которого нашему ближнему станет легче, радостнее и светлее. Постараемся стать милосердными и великодушными, проявим усердие, помогая больным, одиноким, несчастным, несмотря на то, что в наши дни творить благие дела сложнее, чем в прошлые годы. Подобно евангельским мудрецам-волхвам, приблизимся к лежащему в яслях Богомладенцу со своими дарами, являя вместо золота – нелицемерную любовь, вместо ладана – смиренные молитвы, вместо смирны – доброту к окружающим нас людям". Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

В рождественскую ночь и во все дни святок в храмах Казахстана будут совершаться молитвы о восстановлении мира, искоренении ненависти и умножении любви.



