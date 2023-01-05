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В Алматы изменят схему движения на одной из улиц

дорожное движение Фото: pixabay
Специалисты планируют исключить левый поворот с проспекта Рыскулова на улицу Момышулы при движении по проспекту в восточном и западном направлениях, сообщает Zakon.kz.

С 5 января 2023 года для обеспечения пропускной способности транспортных потоков и исключения конфликтных ситуаций в экспериментальном порядке исключат левые повороты на пересечении пр. Рыскулова и ул. Момышулы при движении по пр. Рыскулова в восточном и западном направлениях.

Работы будут проводить специалисты Управления городской мобильности вместе с сотрудниками Управления административной полиции ДП Алматы.

До 1 марта 2023 года специалисты проведут анализ пропускной способности автомобилей на участке дороги, а также на светофорных объектах и разворотных местах, расположенных по пр. Рыскулова и ул. Момышулы. По результатам обследования и анализа они примут дальнейшее решение.

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