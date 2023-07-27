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Реверсивная полоса движения появится на одном из проспектов Алматы

изменение движения Фото: pixabay
В связи с реконструкцией теплосетей с 00:00 28 июля по 10 августа в Жетысуском районе Алматы будет закрыто движение для автомототранспорта по проспекту Райымбека от улицы Байзакова до улицы Казакова в западном направлении, сообщает Zakon.kz.

Для минимизации заторов на этом участке временно будет выделена полоса для реверсного движения. Реверс – это специальная полоса на дорогах, где направление движения может меняться на противоположное.

Кроме того, ежедневно с 15:00 до 19:00 на время проведения работ по модернизации теплосетей будут действовать меры дополнительного контроля за дорожным движением.

"Согласно поручению акима Алматы Ерболата Досаева, все работы по восстановлению асфальтного покрытия проспекта строители завершат до начала учебного года. Весь процесс реконструкции тепломагистрали подрядная строительная организация будет вести в круглосуточном режиме, без задержек. Сформированные для этого бригады будут трудиться на объекте в несколько смен, максимально обеспечивая качество выполненных работ". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Отмечается, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью названного дорожного сегмента в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что в Алматы изменили пять схем автобусных маршрутов.

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