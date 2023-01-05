Генпрокуратура назвала роль Масимова в организации январских беспорядков
"Государственный переворот, подготовка к нему были. Основные организаторы, как я уже сказал, возбуждены уголовные дела в отношении первых руководителей Комитета нацбезопасности, Карима Масимова, в том числе заместителей". Берик Асылов
Журналисты поинтересовались у Берика Асылова, можно ли, по версии следствия, считать экс-главу КНБ Карима Масимова главным организатором январских беспорядков.
"Можно сказать и так", – ответил Берик Асылов.
Ранее на пленарном заседании Мажилиса Генпрокурор сообщил, что именно экс-глава КНБ Карим Масимов скомандовал покинуть здания департаментов КНБ 5 января 2022 года.
6 января КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены. Были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.
25 августа стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова завершилось.
Позже Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что экс-глава КНБ может быть приговорен к 17 годам лишения свободы.
18 ноября сообщалось, что в Астане начался судебный процесс в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова.