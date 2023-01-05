Генпрокуратура назвала роль Масимова в организации январских беспорядков

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в кулуарах Мажилиса назвал возможного главного организатора январских событий в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Государственный переворот, подготовка к нему были. Основные организаторы, как я уже сказал, возбуждены уголовные дела в отношении первых руководителей Комитета нацбезопасности, Карима Масимова, в том числе заместителей". Берик Асылов

Журналисты поинтересовались у Берика Асылова, можно ли, по версии следствия, считать экс-главу КНБ Карима Масимова главным организатором январских беспорядков.

"Можно сказать и так", – ответил Берик Асылов.

Ранее на пленарном заседании Мажилиса Генпрокурор сообщил, что именно экс-глава КНБ Карим Масимов скомандовал покинуть здания департаментов КНБ 5 января 2022 года.

6 января КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены. Были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.



25 августа стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова завершилось.

Позже Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что экс-глава КНБ может быть приговорен к 17 годам лишения свободы.

18 ноября сообщалось, что в Астане начался судебный процесс в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова.

