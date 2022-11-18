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Судебный процесс в отношении Карима Масимова начался в Астане

Суд над Масимовым начался в Астане Фото: пресс-служба премьер-министра
Информацию о начале судебного процесса подтвердили Zakon.kz в пресс-службе Астанинского городского суда.

В Астане начался судебный процесс в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова.

Дело рассматривается под грифом "совершенно секретно".

6 января КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены. Были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.

25 августа стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова завершилось.

Ранее Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что экс-глава КНБ может быть приговорен к 17 годам лишения свободы.

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