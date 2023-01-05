Генпрокуратура: Самат Абиш проходит в деле о январских событиях как свидетель
Фото: пресс-служба КНБ РК
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что бывший первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Самат Абиш проходит по делу о январских беспорядках только как свидетель, сообщает корреспондент Zakon.kz.
В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались у Генпрокурора, какой статус у экс-первого заместителя главы КНБ.
"Его просто допросили в качестве свидетеля". Берик Асылов
17 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности первого зампреда КНБ Самата Абиша. Он занимал эту должность с декабря 2015 года.
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