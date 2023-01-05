Генпрокуратура: Самат Абиш проходит в деле о январских событиях как свидетель

Фото: пресс-служба КНБ РК

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что бывший первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Самат Абиш проходит по делу о январских беспорядках только как свидетель, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: