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Генпрокуратура: Самат Абиш проходит в деле о январских событиях как свидетель

Генпрокуратура: Самат Абиш проходит по делу о январских событиях как свидетель Фото: пресс-служба КНБ РК
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что бывший первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Самат Абиш проходит по делу о январских беспорядках только как свидетель, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса журналисты поинтересовались у Генпрокурора, какой статус у экс-первого заместителя главы КНБ.

"Его просто допросили в качестве свидетеля". Берик Асылов

17 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности первого зампреда КНБ Самата Абиша. Он занимал эту должность с декабря 2015 года.

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Берик Асылов Генеральная прокуратура КНБ Мажилис Парламента РК Абиш Самат Казахстан
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