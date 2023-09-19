Против Самата Абиша возбудили уголовное дело

Специальными прокурорами Генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиш, сообщает Zakon.kz.

По данным Генеральной прокуратуры, в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиш начато досудубное расследование по факту превышения власти и должностных полномочий во время «январских событий».



"Следствие сопряжено с изучением значительного объема секретной документации. В соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению". Генеральная прокуратура

Вместе с тем в надзорном ведомстве подчеркнули, что в соответствии с нормами Конституции все равны перед законом и судом.

5 января 2023 года Генеральная прокуратура сообщала, что Самат Абиш проходит в деле о январских событиях как свидетель.