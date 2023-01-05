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Генпрокурор прокомментировал слухи об отрезанных головах во время январских беспорядков

Генпрокурор прокомментировал слухи об отрезанных головах во время январских беспорядков Фото: Zakon.kz
Генпрокурор РК Берик Асылов в кулуарах Мажилиса высказался о слухах об отрезанных во время январских митингов головах людей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Берик Асылов сообщил, что в начале январских событий с 4 на 5 января из многочисленных источников поступала разная информация, в том числе ложная.

Как отметил Генпрокурор, в восьми городах были столкновения, приходили сообщения из разных источников, в том числе и неправильная информация поступала.

"Версию об отрубленной голове проверяли. Но такого факта мы не нашли".Берик Асылов

Ранее Генеральный прокурор в кулуарах Мажилиса назвал возможного главного организатора январских событий в стране.

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