Берик Асылов высказался о 20 тысячах террористов

В кулуарах Мажилиса Генеральный прокурор Берик Асылов, отвечая на вопрос о количестве террористов, участвовавших в январских беспорядках, пояснил, что в те дни поступала разная информация, в том числе говорилось, что их насчитывалось порядка 20 тыс., сообщает корреспондент Zakon.kz.

Генпрокурор отметил, что поступала разная информация, в том числе и о 20 тыс. террористов.

"Из-за действий правонарушителей нам тогда казалось, что действительно так оно и есть. Информация поступала, в том числе и от граждан, что зарубежные преступники есть, в том числе говорили на иностранном языке – на кыргызском, узбекском. И у общества появилось ощущение, что нападающие – все террористы". Берик Асылов

По его словам, во время январских беспорядков на самом деле трудно было разобраться, кто террорист, а кто – нет.

"Я вам скажу, что все лица, совершившие террористические акты, считаются террористами. Необязательно ему с бородой или с автоматом бегать. Я вам сразу скажу, террористы официально не заявляли, что они террористы. Все их действия, когда они нарушали, сжигали, брали акимат, мы считаем, что они совершили террористический акт, и, естественно, террористами их считаем". Берик Асылов

Генпрокурор добавил, что лично он не считал количество террористов.

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9 января 2022 года бывший и. о. министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил о 20 тыс. террористах, которые прибыли в Алматы в дни январских беспорядков.

