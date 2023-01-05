Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Берик Асылов высказался о 20 тысячах террористов

Казахстан январские беспорядки террористы численность Генеральный прокурор Фото: Zakon.kz
В кулуарах Мажилиса Генеральный прокурор Берик Асылов, отвечая на вопрос о количестве террористов, участвовавших в январских беспорядках, пояснил, что в те дни поступала разная информация, в том числе говорилось, что их насчитывалось порядка 20 тыс., сообщает корреспондент Zakon.kz.

Генпрокурор отметил, что поступала разная информация, в том числе и о 20 тыс. террористов.

"Из-за действий правонарушителей нам тогда казалось, что действительно так оно и есть. Информация поступала, в том числе и от граждан, что зарубежные преступники есть, в том числе говорили на иностранном языке – на кыргызском, узбекском. И у общества появилось ощущение, что нападающие – все террористы".Берик Асылов

По его словам, во время январских беспорядков на самом деле трудно было разобраться, кто террорист, а кто – нет.

"Я вам скажу, что все лица, совершившие террористические акты, считаются террористами. Необязательно ему с бородой или с автоматом бегать. Я вам сразу скажу, террористы официально не заявляли, что они террористы. Все их действия, когда они нарушали, сжигали, брали акимат, мы считаем, что они совершили террористический акт, и, естественно, террористами их считаем".Берик Асылов

Генпрокурор добавил, что лично он не считал количество террористов.

Новость по теме

Генпрокурор прокомментировал слухи об отрезанных головах во время январских беспорядков

9 января 2022 года бывший и. о. министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил о 20 тыс. террористах, которые прибыли в Алматы в дни январских беспорядков.

Читайте также

В Храме святого князя Владимира в Алматы пройдет Рождественское богослужение

На Шымбулаке спустили лавину

Генпрокурор прокомментировал слухи об отрезанных головах во время январских беспорядков

Оксана Скибан
Берик Асылов Генеральная прокуратура Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
базовые показатели с 1 января 2023 года
Минимальная зарплата и пенсия выросли с 1 января 2023 года
Синоптики рассказали, какую погоду принесет циклон в Казахстан в ближайшие дни
Синоптики рассказали, какую погоду принесет циклон в Казахстан в ближайшие дни
как будет развиваться Казахстан 2023 году
Астролог дала прогноз для Казахстана на 2023 год
Гани Бейсембаев
Назначен новый министр просвещения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления