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Врач рассказала, как прийти в форму после праздников

Как разгрузить организм после Новогодних праздников Фото: pexels
После череды праздничных застолий, которые сопровождались алкоголем и большим количеством вредной еды, организму человека необходимы разгрузочные дни. Как сделать это правильно, Zakon.kz рассказала заведующая отделением специализированной медицинской помощи Бакыт Раимбекова.

Всем желающим расстаться с набранными за новогодние выходные килограммами врач советуют не предпринимать радикальных мер вроде изнуряющих диет и голоданий.

По ее словам, полезная "разгрузка" длится не дольше трех дней. И, конечно, после нее не стоит снова "срываться", начиная есть все подряд.

“Питание после праздников должно основываться на свежих овощах, зелени, капусте, которая за счет клетчатки осуществляет естественную очистку организма. Не забудьте добавить в свой рацион овсянку. Она предотвращает закупоривание сосудов и повышение уровня холестерина. Ешьте больше свежих фруктов, в особенности грейпфруты, апельсины, так как они богаты витамином С. Вместо сытных супов лучше варить овощные. Отдайте предпочтение нежирной рыбе или белому мясу на пару. Важно, чтобы вся еда была слабосоленой. Также следует отказаться от сладкого, алкоголя, выпечки и красного мяса".Заведующая отделением специализированной медицинской помощи городской поликлиники N16 Алматы Бакыт Раимбекова

Специалист отметила, что сидеть только на воде после обильного застолья не нужно. Плавный переход в основной режим питания будет безопасен для организма. Не стоит забывать о правильном питьевом режиме, который хорошо способствует восстановлению организма после еды.

Также врач порекомендовала избегать высокой физической нагрузки во время диеты, но при этом не забывать о легких физических упражнениях и пеших прогулках на свежем воздухе. В целом, чтобы помочь организму справиться с неприятными последствиями праздников, Бакыт Раимбекова советует регулярно и правильно питаться.

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