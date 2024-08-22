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Неприятной информацией для любителей пельменей и колбасы поделилась врач

пельмени и колбасы ускоряют старение, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 12:39 Фото: рixabay
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала о том, что существует несколько механизмов, ускоряющих процесс старения организма человека. И некоторая еда может провоцировать проявление этих механизмов, сообщает Zakon.kz.

Первый механизм, ускоряющий старение, это оксидативный стресс – когда происходит образование большого количества свободных активных радикалов, которые должны инактивироваться антиоксидантной системой организма. Но с возрастом антиоксидантная система ослабевает, и эти радикалы повреждают мембраны, ДНК и белки клеток. Рассказала врач Газете.Ru.

Второй механизм – хроническое вялотекущее воспаление, которое характерно для процесса старения. Оно тесно связано с развитием инсулинорезистентности, появляющейся с возрастом. Особенно сильно вялотекущее воспаление провоцируют ожирение и избыточная масса тела.

Третий механизм старения – это образование продуктов конечной гликации в организме и их избыточное поступление в организм. Это процесс, когда остатки глюкозы присоединяются к белкам, повреждая их таким образом. Особенно это характерно для коллагена, который содержится в коже, суставах, костях и мышцах.

"Некоторые продукты могут спровоцировать ускорение этих трех механизмов старения. В основном это продукты, которые входят в западную диету. Она предполагает обилие жирного, жареного, соленого и сладкого. Эта комбинация соли, сахара и жира как раз и приводит к запуску перечисленных механизмов старения", – рассказала Оксана Михалева.

По ее словам, в первую очередь опасность представляют обработанные продукты. Это красное мясо, особенно обработанное и переработанное. Также это мясо промышленной обработки: колбасы, сосиски, пельмени, карбонаты, окороки, которые производятся промышленным способом.

"Они богаты конечными продуктами гликации и запускают хронический процесс вялотекущего воспаления в организме, а также оксидативный стресс. Сюда также относятся фастфуд, джанкфуд (снеки, перекусы), сладкие напитки и сладкое в целом, промышленная выпечка. Все это запускает процессы старения в нашем организм", – объяснила диетолог.

Опасными с этой точки зрения являются трансжиры и насыщенные жиры. Трансжиры – это жиры, которые в природе существуют только в небольших количествах, и у человеческого организма нет защиты от них.

"Большое количество трансжиров, опять же, содержится в фастфуде, в промышленном фритюре – куриные ножки и картошка, которые жарятся в промышленном фритюре. Кроме того, это любые сильно обжаренные продукты, такие как овощи, мясные продукты, а также практически вся промышленная выпечка, которая делается в основном на маргарине", – добавила специалист.

Насыщенные жиры, по ее словам, в большом количестве содержатся в пальмовом масле, поэтому важно смотреть на состав готовых продуктов. Пальмовое масло, а также кокосовое масло и молоко тоже не очень полезны в этом плане.

"Это основные направления продуктов, которые провоцируют старение, и их нужно избегать. Старайтесь питаться более натуральными продуктами, которые вы готовите сами. Лучше всего есть пищу в свежем виде, если она не требует обработки. Также следует стараться избегать жарки, так как жарка, особенно на открытом огне и на углях, приводит к образованию огромного количества конечных продуктов гликаций, которые запускают процессы старения", – резюмировала врач.

Ранее эксперты Института физической активности и питания Университета Дикина рассказали, какое мясо безопасно для здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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