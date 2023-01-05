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В Сочи лев напал на дрессировщика во время представления

лев напал на дрессировщика в Сочи Фото: pixabay
В зале погасили сценический свет. Судя по реакции зрителей, они восприняли происходящее на манеже как заранее спланированный эпизод шоу, сообщает Zakon.kz.

На манеже сочинского цирка лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко во время представления. Видео опубликовали в Telegram-канале "ЧП Сочи".

Во время номера со львами два молодых самца решили выяснить между собой отношения. Когда дрессировщики решили погасить конфликт, находящийся на манеже третий лев решил напасть на вмешавшегося в стычку человека.

Животное повалило дрессировщика на сцену. На помощь Алексею Макаренко вовремя подоспела его супруга и коллега Ольга Борисова. Ей удалось отбить дрессировщика у хищника.

Инцидент длился несколько секунд, сотрудники арены применили водометы и шумовую граната, из-за чего животные были дезориентированы и покинули манеж.

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Данияр Кунафин
Россия
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