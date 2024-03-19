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Крокодил напал на дрессировщика во время представления в ЮАР

крокодил напал на дрессировщика в ЮАР, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 01:09 Фото: pixabay
В ЮАР дрессировщику удалось отбиться от нападения пятиметрового нильского крокодила, рептилия набросилась на мужчину во время представления, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, в вольере с крокодилами дрессировщик пытался заставить одну из рептилий повернуть голову в сторону зрителей с помощью палки.

Неожиданно нильский крокодил длиной около пяти метров, набросился на сотрудника. Зажав мужчину челюстями чуть ниже пояса, он повалил его на землю, где на дрессировщика напал еще один хищник.

Отмечается, что посетители парка начали кричать и звать на помощь, испугавшись шума рептилии отпустили жертву, мужчина смог выбежать из вольера. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными рваными ранами на ноге, после оказания первой помощи дрессировщик вернулся на работу.

Ранее сообщалось, что аллигаторы напали на пенсионерку во дворе ее дома в США.

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