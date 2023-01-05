Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Узбекистане еще 9 детей пострадали от сиропа "Док-1 Макс"

Дети в Узбекистане пострадали от сиропа Фото: pixabay
Препарат "Док-1 Макс" вызвал побочные действия у девяти детей в Ташкентской области. Состояние четырех из них оценивается как стабильное, пятеро выздоровели, их выписали домой, сообщает Zakon.kz.

Девять детей пострадали от приема сиропа "Док-1 Макс" в Уртасарае в Ташкентской области. Об этом 5 января сообщила пресс-служба администрации региона.

В областном управлении здравоохранения отметили, что пятеро детей уже выздоровели и находятся дома. Состояние еще четырех оценивается как стабильное, они проходят лечение.

До настоящего времени случаев смерти от отравления препаратом „Док-1 Макс" в медучреждениях Ташкентской области не зарегистрировали.

В администрации также отметили, что представители правоохранительных органов и работников районных и городских медобъединений проверили все аптеки в области и изъяли препараты, произведенные компанией Quramax.

Врачи и патронажные медсестры ходят по домам, объясняя негативные последствия приема лекарств без назначения врача. Они также проверяют аптечки в квартирах.

Ранее сообщалось о восьми детях в Сырдарье и Фергане, пострадавших от приема сиропа "Док-1 Макс".

В Узбекистане подтвердили смерть 19 детей, принимавших сироп индийского производителя. По результатам расследований, в составе партии препарата выявили токсичное вещество – этиленгликоль – в дозе в 300 раз выше нормы.

После смерти 19 детей новый глава узбекского Минздрава поручил приостановить продажу всех лекарств, ввезенных компанией Quramax в 2022 году.

Как отметили в Минздраве нашей страны, в Казахстане этого препарата в продаже нет.

Читайте также

В Атырауской области футбольный матч между сельчанами закончился убийством

Трагический январь: более 16 млрд тенге получили пострадавшие бизнесмены Алматы

В Сочи лев напал на дрессировщика во время представления

Данияр Кунафин
Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
базовые показатели с 1 января 2023 года
Минимальная зарплата и пенсия выросли с 1 января 2023 года
Синоптики рассказали, какую погоду принесет циклон в Казахстан в ближайшие дни
Синоптики рассказали, какую погоду принесет циклон в Казахстан в ближайшие дни
как будет развиваться Казахстан 2023 году
Астролог дала прогноз для Казахстана на 2023 год
Гани Бейсембаев
Назначен новый министр просвещения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления