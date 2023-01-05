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На "АрселорМиттал Темиртау" вновь погиб рабочий

АМТ Фото: arcelormittal.kz
На территории предприятия АО "Арселор Миттал Темиртау" вновь погиб рабочий, сообщает Zakon.kz.

Как пишут СМИ, трагедия произошла в блоке химулавливания листопрокатного цеха №2 при проведении ремонтных работ. Мужчину ударило электрическим током. На место прибыли медики. Но пострадавший умер, не приходя в сознание в момент оказания ему первой помощи.

"По факту смерти работника подрядной организации АО "Арселор Миттал Темиртау" зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда". Проводится расследование". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Ранее 8 декабря 2022 года на коксохимическом производстве металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел смертельный случай. Погиб газовщик АО "АрселорМиттал Темиртау" 1982 года рождения.

Отметим, что 9 декабря премьер-министр Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal Виджаем Гоялом. Тогда сообщалось, что Казахстан привлечет международных экспертов для оценки деятельности компании. В период проведения оценки представители АМТ обещали сохранить объемы производства, уровень занятости и заработной платы на предприятии.

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Елена Беляева
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