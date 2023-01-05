Сотрудник полиции рассказала, как обороняли ДП в Алматы

В эфире телеканала Хабар старший инспектор по особым поручениям Департамента полиции города Алматы Ботагоз Исенова рассказала, как боевики штурмовали здание департамента, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Исеновой, в момент начала митингов она находилась на службе. Первые сообщения на пульт дежурного поступили по поводу того, что в районе "Алматы Арены" собрались люди и что-то кричат, особых требований не выдвигают. Туда сразу же направили отряд. При этом огнестрельного оружия у полицейских при себе не было. Экипированы были только дубинками и щитами. Как только сотрудники прибыли на место, стала поступать информация о нападении на них.

"Нападающие срывали одежду. Раздевали. Причем, если бы это был честный поединок – один на один, а тут толпой накидывались". Ботагоз Исенов

Правоохранители не ожидали такой агрессии. Позже, когда был создан оперативный штаб, туда направили дополнительные силы, но и их не хватало. Улицы быстро заполнялись подготовленными вооруженными людьми.

"Когда они начали уже подходить ближе, это 5-го числа, к Департаменту полиции, причем со всех сторон – со стороны улицы Масанчи, Никольского собора, у нас в департаменте не осталось так много людей, чтобы отразить это нападение". Ботагоз Исенова

Она добавила, что на тот момент начала осознавать масштабы действий террористов. К тому времени они уже разгромили резиденцию президента, акимат.

"Помощи ждать было неоткуда. Может быть, где-то внутри было страшно, но нам некогда было подумать об этом. Единственный момент – хотелось позвонить родным, сказать им, что все хорошо, не волнуйтесь. У всех есть семьи, братья. У меня старшие сыновья есть. Хорошо, у нас сплоченная команда. Говорят же, друг познается в беде. Все коллеги были сплочены, понимали с полувзгляда, кому и что делать". Ботагоз Исенова

По ее словам, полицейские только оборонялись, хотя в социальных сетях писали, что якобы нападали на митингующих.

"Хочу сказать, что пишут, что мы нападали, но как же мы нападали... На самом деле нет, я не с чьих-то слов, я там лично была. Над головой пролетали боевые снаряды, коктейли с каким-то веществом. У нас несколько этажей. В определенных условиях мы могли наблюдать за ними (нападавшими. – Прим.). Хотя была дымовая завеса, так как они кидали свои бутылки со смесями, они взрывались, залетали к нам в окна. Пролетали возле наших сотрудников, в том числе меня. Мы надевали противогазы, потому что невозможно было дышать". Ботагоз Исенова

На ее взгляд, действиями боевиков руководили профессионалы, потому что они четко знали, что делать. Среди нападавших выделялся лидер. Представитель правопорядка говорит, что он был одет лучше остальных, в хорошей обуви и теплой куртке.

Несколько дней сотрудники отбивались от террористов. Было очевидно, что основной целью боевиков было, конечно, захватить департамент и акимат для того, чтобы свергнуть власть.

Старший инспектор особо подчеркнула, что изначально полицейские против митингующих оружие не применяли. Она отметила, что для таких ситуаций существуют алгоритмы действий правоохранительных органов, и они их придерживались до тех пор, пока не стало понятно, что без силовых методов не обойтись.

На пленарном заседании Мажилиса, посвященном годовщине трагического января, 5 января Генеральный прокурор РК Берик Асылов подтвердил попытку госпереворота и рассказал, кто хотел ее совершить.

