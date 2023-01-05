Метель, дождь и гололед ожидаются на большей части Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 16 областях страны на 6 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане ожидаются туман, гололед.



В Абайской области ожидаются осадки, на севере, в центре области –сильные осадки (преимущественно снег). Метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. В Семее ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на севере, востоке области – сильные осадки (преимущественно снег). Метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



На северо-западе, севере Атырауской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.



На севере, востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидаются низовая метель, гололед.



На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере, западе области – туман. Ветер юго-западный, южный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.



На юге, востоке Актюбинской области ожидается туман. Днем на западе, севере области – низовая метель, гололед. Ветер западный, юго-западный, днем на западе, севере области 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается гололед. Ветер западный, юго-западный, порывы 16 м/с.

Ночью на востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе, юге области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.



В связи с прогнозом смешанных осадков в горах и положительных температур воздуха в горных районах Туркестанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

Ночью на севере Кызылординской области ожидаются туман, гололед.

В Павлодарской области ожидается метель. На юге области – гололед, на севере области – туман. Ветер юго-западный, на юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Павлодаре ожидается гололед, ночью и утром – метель.



На большей части Акмолинской области ожидаются гололед, туман, низовая метель.



Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На юго-западе области – низовая метель. На востоке области – туман.

Днем на севере, в центре, в горных районах Жетысуской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на северо-востоке области порывы 17-22 м/с.



Утром и днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. На севере, юге области, в горных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.



Утром и днем в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах области – туман. Ветер юго-западный, в горных районах 15-20 м/с.

