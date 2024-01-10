Гололед, метель, дождь и ураганный ветер ожидаются в Казахстане

В Астане и 16 областях страны на 11 января объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью в Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.



На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области временами туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, юге области порывы 18-23 м/с. В Алматы днем ожидается туман. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 18-23 м/с.



Ночью на севере, юге Атырауской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью на севере, юге области 15-20 м/с. В Атырау ночью ожидается низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-18 м/с



На севере Кызылординской области сохраняется гололед, ожидаются туман, метель. Ветер юго-западный, западный, днем 15-20, в центре области 25 м/с. В Кызылорде ожидается ветер западный, днем 15-20 м/с.

В Павлодарской области ночью на большей части области, днем на севере области ожидается метель. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидается метель. Ветер юго-западный, ночью 15-20, порывы 23-28 м/с.



Днем в Жамбылской области ожидается ветер юго-западный, на юго-западе, в горных районах области временами 30 м/с и более.



Утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, в горных и предгорных районах области – гололед, низовая метель, на юге области – туман. Ветер западный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, на горных перевалах области 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до -2+3°, на севере области -5-10°, днем до +1+6°, на севере, западе области -2°. В Шымкенте утром и днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер западный, порывы 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха днем до +1+3°. В Туркестане временами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, порывы 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха днем до 0-2°.

На западе, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на западе, юго-западе области – гололед, на западе, северо-западе области – метель. Ветер северо-западный с переходом на южный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.



На юге Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юге области порывы 15-20 м/с.



На юге Костанайской области ожидается метель. Ветер юго-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 25 м/с.

Днем на юге, в центре, горных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в центре, горных районах области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, на северо-востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.



Ночью на западе, севере, днем на большей части Улытауской области ожидается метель. Ветер юго-западный, западный, на севере области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидается метель.



На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается метель. Ветер юго-западный, западный, ночью 15-20, временами порывы 23-28 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается метель. Ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15-20 м/с.



В горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области – туман, гололед. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, на юго-западе, в горных районах области порывы 23-28 м/с. В Таразе ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с.

