Спасатели ВКО и Павлодарской области рассказали об обстановке на дорогах
Закрыты следующие дороги:
- Предгорное – Шемонаиха – граница Российской Федерации;
- с. Герасимовка – Семей;
- Калбатау – К. Кайсенова;
- Таргын – Самарское;
- граница Абайской области – Шемонаиха;
- Шемонаиха – Секисовка;
- Шемонаиха – Большая речка;
- База отдыха Конный двор – Северное;
- Тарханка – Топиха;
- Усть-Каменогорск – с. Новотроицкое;
- Усть-Каменогорск – Серебрянск;
- Усть-Каменогорск – Риддер;
- Свинчатка – Кайынды.
- Кокпекты – Самарское-Васильевская переправа, 65-40 км (от с. Бастаушы - до границы области).
"Спасатели ведут круглосуточное дежурство и оказывают помощь населению. Так, 5 января в Тарбагатайском районе в Жетырауском сельском округе на участке Сойлесбай легковой автомобиль оказался в снежном заносе, 4 пассажира обратились за помощью к спасателям. Сотрудники ПЧ-15 отыскали путников и доставили их на высокопроходимой технике до села Камысты. В медицинской помощи пассажиры не нуждались".Пресс-служба ДЧС ВКО
Кроме того, в Уланском районе неподалеку от села Таврическое легковой автомобиль застрял в снегу. В салоне находились 2 человека, которые обратились за помощью в службу 112 для эвакуации. Спасатели прибыли на место происшествия и вызволили людей из зоны опасности.
"В Зайсанском районе спасатели эвакуировали мужчину, которому необходима медицинская помощь. Стоит отметить, что ДЧС ВКО заблаговременно отправлял информацию о штормовом предупреждении. ДЧС ВКО просит граждан не рисковать и не покидать в непогоду населенные пункты", – отметили в департаменте.
Обстановка по Павлодарской области
5 января на юге, востоке региона ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.
Закрыто движение на одном участке автодороги республиканского значения – Умуткер-Керней-Ботакара (138-231км), от поселка Баянаул до границы Карагандинской области для всех видов транспорта.
"Работниками АО НК "Казавтожол" производится очистка автодороги от поселка Баянаул до границы Карагандинской области – 8 человек, КДМ – 2 единицы, грейдер – 1 единица, К-700 – 1 единица, МТЗ-92 – 1 единица, легковая – 1 единица. ДЧС Павлодарской области развернут оперативный штаб. Работает телефон горячей линии – 201-112. Всего поступило 10 звонков информационного характера", – сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.
Согласно оперативной сводке "КазАвтоЖол" на 19:00, в Казахстане из-за непогоды остаются закрытыми 25 участков дорог.