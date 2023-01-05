Спасатели ВКО и Павлодарской области рассказали об обстановке на дорогах

Пресс-служба Восточно-Казахстанской области предупредила о том, что на 20:00 в регионе закрыто 14 участков автодорог, 6 из них – республиканские и 9 – областные.

Закрыты следующие дороги:

Предгорное – Шемонаиха – граница Российской Федерации; с. Герасимовка – Семей; Калбатау – К. Кайсенова; Таргын – Самарское; граница Абайской области – Шемонаиха; Шемонаиха – Секисовка; Шемонаиха – Большая речка; База отдыха Конный двор – Северное; Тарханка – Топиха; Усть-Каменогорск – с. Новотроицкое; Усть-Каменогорск – Серебрянск; Усть-Каменогорск – Риддер; Свинчатка – Кайынды. Кокпекты – Самарское-Васильевская переправа, 65-40 км (от с. Бастаушы - до границы области).





Оперативный штаб, созданный в ДЧС ВКО из-за бушующей уже несколько дней метели, ветра и гололеда, продолжает свою работу. Открыта "горячая линия" по номеру 55-38-19.

"Спасатели ведут круглосуточное дежурство и оказывают помощь населению. Так, 5 января в Тарбагатайском районе в Жетырауском сельском округе на участке Сойлесбай легковой автомобиль оказался в снежном заносе, 4 пассажира обратились за помощью к спасателям. Сотрудники ПЧ-15 отыскали путников и доставили их на высокопроходимой технике до села Камысты. В медицинской помощи пассажиры не нуждались". Пресс-служба ДЧС ВКО

Кроме того, в Уланском районе неподалеку от села Таврическое легковой автомобиль застрял в снегу. В салоне находились 2 человека, которые обратились за помощью в службу 112 для эвакуации. Спасатели прибыли на место происшествия и вызволили людей из зоны опасности.

"В Зайсанском районе спасатели эвакуировали мужчину, которому необходима медицинская помощь. Стоит отметить, что ДЧС ВКО заблаговременно отправлял информацию о штормовом предупреждении. ДЧС ВКО просит граждан не рисковать и не покидать в непогоду населенные пункты", – отметили в департаменте.

Обстановка по Павлодарской области

5 января на юге, востоке региона ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Закрыто движение на одном участке автодороги республиканского значения – Умуткер-Керней-Ботакара (138-231км), от поселка Баянаул до границы Карагандинской области для всех видов транспорта.

"Работниками АО НК "Казавтожол" производится очистка автодороги от поселка Баянаул до границы Карагандинской области – 8 человек, КДМ – 2 единицы, грейдер – 1 единица, К-700 – 1 единица, МТЗ-92 – 1 единица, легковая – 1 единица. ДЧС Павлодарской области развернут оперативный штаб. Работает телефон горячей линии – 201-112. Всего поступило 10 звонков информационного характера", – сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Согласно оперативной сводке "КазАвтоЖол" на 19:00, в Казахстане из-за непогоды остаются закрытыми 25 участков дорог.

