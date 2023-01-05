Все застрявшие в снежном заносе на Бортогайском водохранилище эвакуированы в 21:45, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба ДЧС Алматинской области, на 09:00 в снежном заносе оставались 12 водителей и 16 единиц автотехники, из них 4 сломанные.

"Эвакуация оставшихся в снежном заносе людей и техники усложнялась тремя лавинами, сошедшими сегодня в 9:40 на дорогу между 23 и 25 км не доезжая Батана. Расчистка автодороги велась силами ГУ "Казселезащита" и ДСУ-13, спасательные работы силами РОСО г. Алматы и ДЧС Алматинской области. Всего в аварийно-спасательных работах были задействованы 85 человек и 38 единиц техники Департамента по ЧС, РОСО, Департамента полиции, Облздрава, МИО, добровольцев-волонтеров", - говорится в сообщении.





Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области







Родственники эвакуированных людей встречали их в организованном на экопосту Тургень оперативном штабе, и от всего сердца благодарили сотрудников всех задействованных служб за нелегкий труд в деле спасения людей.





Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области







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