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Почему до сих пор не эвакуировали всех застрявших на Бортогайском водохранилище

Почему до сих пор не эвакуировали всех застрявших на Бортогайском водохранилище Фото: gov.kz
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области рассказали, сколько человек удалось эвакуировать к этому часу из снежного заноса на Бортогайском водохранилище, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 9:00 5 января 2023 года из снежного заноса на Бортогайском водохранилище был эвакуирован 81 человек (57 мужчин, 16 женщин и восемь детей), вызволено 22 единицы автотехники, осталось эвакуировать 12 водителей и 16 единиц автотехники, из них четыре – сломанные. Женщин и детей в числе находящихся в снежном заносе нет.

"Эвакуация усложняется тремя лавинами, сошедшими сегодня в 9:40 на дорогу между 23 и 25 километрами, не доезжая Батана. Расчистка автодороги ведется силами ГУ "Казселезащита" и ДСУ-13. Спасательные работы ведутся силами РОСО Алматы и ДЧС Алматинской области".Пресс-служба ДЧС Алматинской области

В ведомстве заверили, что застрявшая колонна находится под сопровождением сотрудников ДЧС, спасателей-парамедиков РОСО, которые на высокопроходимой технике организовали пункт обогрева на двух автомобилях – вахтовках. Также совместно с МИО и волонтерами организована доставка ГСМ, теплых одеял и продуктов питания (ланч-боксы, бутерброды, котлеты, макароны).

3 января 2023 года в Алматинской области потерялась семья из семи человек, которая 2 января на двух легковых авто выехала из Алматы в сторону плато Ассы и не вернулась домой. Вечером семью нашли. Их автомобили находились среди 40 машин, которые застряли в горной местности на Бартогайском водохранилище.

4 января в Алматинской области по ущелью реки Турген сошла снежная лавина, которая перекрыла автодорогу с. Турген – ур. Батан.

Вечером этого же дня стало известно, что количество застрявших в горной местности на Бартогайском водохранилище авто сократилось до 38 (в них всего было 53 человека). В ДЧС Алматинской области сообщали, что эвакуация усложняется обильными снежными осадками и сошедшими на дорогу лавинными массами.

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