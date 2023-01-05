Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Baza, сначала 77-летнего режиссера госпитализировали в ГКБ № 67. Однако затем медики приняли решение перевезти Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады. У Никиты Сергеевича диагностирована ковидная пневмония, его состояние оценивают как тяжелое.

Отмечается, что в Казахстане продолжается спад заболеваемости коронавирусом. Так, за прошедшие сутки зарегистрировано всего 87 случаев заболевания.

