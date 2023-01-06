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Как избавиться от внутреннего жира и убрать объемный живот, рассказала биохимик

лента Фото: pixabay
Биохимик Екатерина Новикова дала ряд советов о том, как избавиться от внутреннего (висцерального) жира, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, о данной проблеме часто говорит объемный живот.

"От висцерального жира страдают люди с типом фигуры "яблоко", а также женщины с талией более 80 сантиметров и мужчины с талией более 95 сантиметров. Для самостоятельного выявления проблемы попытайтесь двумя пальцами захватить кожу вокруг пупка и сделать тонкую складку. У людей с большим объемом висцерального жира тонкая складка не получится", – отметила в беседе с "Мослентой" доктор.

Новикова уточнила, что причиной накопления внутреннего жира служат:

  • переедание и преобладание в рационе сладких и жирных продуктов;
  • малоподвижный образ жизни;
  • хронический стресс и недосып;
  • период менопаузы у женщин;
  • физиологическое уменьшение мышечной массы и увеличение процента жира с возрастом.

Для решения этой проблемы биохимик посоветовала убрать сахар и простые углеводы из рациона.

"Их употребление приводит к повышению уровня инсулина и развитию инсулинорезистентности. Взамен включаем в рацион большое количество некрахмалистых овощей, полезных жиров и белка", – сказала она.

Также доктор советует регулярно занимаемся спортом или любой другой физической активностью, а также работать со стрессом. Врач уточнила, что именно стресс вызывает выработку кортизола и нарушает контроль аппетита и обмен веществ.⠀

Кроме того, уверяет Новикова, полноценный сон должен составлять не менее 7-8 часов в сутки, в полной темноте и тишине. Перед сном она порекомендовала отказаться от гаджетов, гулять или принимать теплую ванну.


Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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