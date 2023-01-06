Как избавиться от внутреннего жира и убрать объемный живот, рассказала биохимик
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Биохимик Екатерина Новикова дала ряд советов о том, как избавиться от внутреннего (висцерального) жира, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, о данной проблеме часто говорит объемный живот.
"От висцерального жира страдают люди с типом фигуры "яблоко", а также женщины с талией более 80 сантиметров и мужчины с талией более 95 сантиметров. Для самостоятельного выявления проблемы попытайтесь двумя пальцами захватить кожу вокруг пупка и сделать тонкую складку. У людей с большим объемом висцерального жира тонкая складка не получится", – отметила в беседе с "Мослентой" доктор.
Новикова уточнила, что причиной накопления внутреннего жира служат:
- переедание и преобладание в рационе сладких и жирных продуктов;
- малоподвижный образ жизни;
- хронический стресс и недосып;
- период менопаузы у женщин;
- физиологическое уменьшение мышечной массы и увеличение процента жира с возрастом.
Для решения этой проблемы биохимик посоветовала убрать сахар и простые углеводы из рациона.
"Их употребление приводит к повышению уровня инсулина и развитию инсулинорезистентности. Взамен включаем в рацион большое количество некрахмалистых овощей, полезных жиров и белка", – сказала она.
Также доктор советует регулярно занимаемся спортом или любой другой физической активностью, а также работать со стрессом. Врач уточнила, что именно стресс вызывает выработку кортизола и нарушает контроль аппетита и обмен веществ.⠀
Кроме того, уверяет Новикова, полноценный сон должен составлять не менее 7-8 часов в сутки, в полной темноте и тишине. Перед сном она порекомендовала отказаться от гаджетов, гулять или принимать теплую ванну.
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