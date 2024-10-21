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Как в домашних условиях избавиться от жира на животе

совет от фитнес-тренера, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 00:22 Фото: pixabay
Фитнес-тренер Нора Минно назвала способ избавиться от жира на животе без похода в зал, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Men Today, специалист советует елать скручивания, ножницы, а также сетапы. Для выполнения последних нужно лечь на пол, согнув ноги в коленях, а руки вытянув вперед. Далее необходимо поднять корпус и сесть, коснуться руками стоп, а затем вернуться в исходное положение.

Кроме того, рекомендуется выполнять так называемые русские скручивания – подъем ног по очереди и планка.

По словам эксперта, проводить тренировку нужно три-четыре раза в неделю.

Ранее сообщалось, сколько нужно калорий в день для достижения оптимального веса.

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