Как в домашних условиях избавиться от жира на животе

Фитнес-тренер Нора Минно назвала способ избавиться от жира на животе без похода в зал, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Men Today, специалист советует елать скручивания, ножницы, а также сетапы. Для выполнения последних нужно лечь на пол, согнув ноги в коленях, а руки вытянув вперед. Далее необходимо поднять корпус и сесть, коснуться руками стоп, а затем вернуться в исходное положение.

Кроме того, рекомендуется выполнять так называемые русские скручивания – подъем ног по очереди и планка.

По словам эксперта, проводить тренировку нужно три-четыре раза в неделю.

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