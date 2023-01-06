Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Дональда Трампа выдвинули кандидатом на пост спикера палаты представителей США

Дональда Трампа выдвинули на пост спикера палаты представителей Фото: pixabay
Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц выдвинул кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа на пост спикера палаты представителей, сообщает Zakon.kz.

Мэтт Гетц выразил уверенность, что при Трампе во внутренней и внешней политике США были достигнуты успехи, сообщает телеканал CBS.

Ранее палата представителей конгресса США в седьмой раз и третий день подряд не смогла избрать спикера и приступить к работе.

Конгрессмены не смогут принять присягу и приступить к выполнению своих обязанностей до тех пор, пока не будет избран новый спикер. Пост спикера палаты представителей является третьим по значимости в государственной иерархии США.

Читайте также

Иран вызвал посла Франции из-за карикатуры Charlie Hebdo на аятоллу Али Хаменеи

Вучич назвал девять стран, отозвавших признание независимости Косово

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине, включающий РСЗО

Данияр Кунафин
Трамп Дональд США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
базовые показатели с 1 января 2023 года
Минимальная зарплата и пенсия выросли с 1 января 2023 года
Синоптики рассказали, какую погоду принесет циклон в Казахстан в ближайшие дни
Синоптики рассказали, какую погоду принесет циклон в Казахстан в ближайшие дни
как будет развиваться Казахстан 2023 году
Астролог дала прогноз для Казахстана на 2023 год
Представители каких знаков зодиака с возрастом становятся красивее
Представители каких знаков зодиака с возрастом становятся красивее
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления