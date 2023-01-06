Дональда Трампа выдвинули кандидатом на пост спикера палаты представителей США
Фото: pixabay
Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц выдвинул кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа на пост спикера палаты представителей, сообщает Zakon.kz.
Мэтт Гетц выразил уверенность, что при Трампе во внутренней и внешней политике США были достигнуты успехи, сообщает телеканал CBS.
Ранее палата представителей конгресса США в седьмой раз и третий день подряд не смогла избрать спикера и приступить к работе.
Конгрессмены не смогут принять присягу и приступить к выполнению своих обязанностей до тех пор, пока не будет избран новый спикер. Пост спикера палаты представителей является третьим по значимости в государственной иерархии США.
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