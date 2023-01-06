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В СКО пенсионерка отравилась угарным газом из-за неисправной печи

пенсионерка отравилась угарным газом Фото: пресс-служба ДЧС СКО
Инцидент произошел в селе Пресновка Жамбылского района 4 января. 66-летняя хозяйка частного дома попала в районную больницу с отравлением угарным газом, сообщает Zakon.kz.

На момент поступления она была в состоянии средней степени тяжести, сейчас ее жизнь вне опасности, сообщили в ДЧС СКО.

Женщина получила отравление из-за задымления от отопительной печи на твердом топливе, отсутствовала тяга.

При более детальном осмотре печи специалисты выявили грубейшие нарушения правил пожарной безопасности.

Дымовая труба, дымоход, элементы отопительной печи не были очищены в начале и в течение отопительного периода, дверцы печи были неисправны, не обеспечены нормы удаленности от горючих конструкций.

Отмечается, что сотрудники ДЧС посещали этот дом и вручали памятку по соблюдению правил пожарной безопасности в декабре 2022 года.

Это уже второй случай отравления угарным газом с начала нового года. Первый случай зафиксировали 3 января в Петропавловске, когда при чистке печи отопления в отдельно стоящей котельной получил отравление угарным газом 63-летний рабочий.

В 2022 году в Северо-Казахстанской области отравление угарным газом получили 28 человек.

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Данияр Кунафин
Северо-Казахстанская область
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