В СКО пенсионерка отравилась угарным газом из-за неисправной печи
На момент поступления она была в состоянии средней степени тяжести, сейчас ее жизнь вне опасности, сообщили в ДЧС СКО.
Женщина получила отравление из-за задымления от отопительной печи на твердом топливе, отсутствовала тяга.
При более детальном осмотре печи специалисты выявили грубейшие нарушения правил пожарной безопасности.
Дымовая труба, дымоход, элементы отопительной печи не были очищены в начале и в течение отопительного периода, дверцы печи были неисправны, не обеспечены нормы удаленности от горючих конструкций.
Отмечается, что сотрудники ДЧС посещали этот дом и вручали памятку по соблюдению правил пожарной безопасности в декабре 2022 года.
Это уже второй случай отравления угарным газом с начала нового года. Первый случай зафиксировали 3 января в Петропавловске, когда при чистке печи отопления в отдельно стоящей котельной получил отравление угарным газом 63-летний рабочий.
В 2022 году в Северо-Казахстанской области отравление угарным газом получили 28 человек.