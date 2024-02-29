Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мать и трое детей в Костанайской области отравились угарным газом

отравление газом Фото: Zakon.kz
29 февраля в селе Федоровка Костанайской области в частном доме 33-летняя женщина и трое детей получили отравление угарным газом легкой степени, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы МЧС РК, их дом отапливается твердым топливом. Уточняется, что отравилась семья из-за нарушений правил эксплуатации отопительной печи.

"Пострадавшие госпитализированы в больницу. Следите за отоплением, состоянием электрических приборов, не допускайте перегрузок розеток, не курите в зданиях", – говорится в сообщении.

Ранее пожилой мужчина погиб из-за неисправности печи в Алматы.

Читайте также

В Актау полицейский на служебном авто попал в ДТП
В Актау полицейский на служебном авто попал в ДТП
отмена госзакупок
Незаконные госзакупки на 479 миллионов тенге отменили прокуроры Жамбылской области
следы удушья
Алматинца обвинили в избиении чужого шестилетнего ребенка
Елена Беляева
Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
истории родившихся 29 февраля
Только раз в четыре года: истории тех, кто родился 29 февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: