Мать и трое детей в Костанайской области отравились угарным газом
Фото: Zakon.kz
29 февраля в селе Федоровка Костанайской области в частном доме 33-летняя женщина и трое детей получили отравление угарным газом легкой степени, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы МЧС РК, их дом отапливается твердым топливом. Уточняется, что отравилась семья из-за нарушений правил эксплуатации отопительной печи.
"Пострадавшие госпитализированы в больницу. Следите за отоплением, состоянием электрических приборов, не допускайте перегрузок розеток, не курите в зданиях", – говорится в сообщении.
Ранее пожилой мужчина погиб из-за неисправности печи в Алматы.
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