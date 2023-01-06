В Казахстане студентам медвузов будут ежегодно повышать стипендии до 20%

В 2022 году за счет республиканского бюджета было выделено 4700 образовательных грантов, из них 1500 грантов для резидентуры. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в Департаменте науки и человеческих ресурсов (ДНЧР) Министерства здравоохранения РК.

По данным ДНЧР, в 2023 году в целях реализации поручения главы государства планируется увеличить количество грантов резидентуры за счет республиканского бюджета до 2500.

Принятый государственный стандарт медицинского образования, утвержденный в июле прошлого года, позволит с 2023 года внедрить непрерывную интегрированную модель подготовки врачебных кадров, что соответствует общепринятым международным принципам подготовки врачей.

С целью обеспечения наших университетов собственными клиническими базами начата реализация строительства 6 университетских больниц.

Это позволит обеспечить практико-ориентированную подготовку врачей, расширит возможности университетов и через интеграцию науки, передовых технологий и образовательного процесса позволит университетским клиникам стать драйверами развития здравоохранения в республике.

Также нами по поручению президента и партии "Аманат" была значительно увеличена стипендия. Например, для бакалавриата она увеличена почти в 2 раза, у интернов на 25%, у резидентов, магистрантов, докторантов – на 15 % в 2021 году.

"До 2025 года планируется ежегодное увеличение стипендии на 15% и 20%. Это послужит дополнительным импульсом для хорошей учебы и дополнительно привлечет сильных абитуриентов в наши вузы". Директор ДНЧР МЗ РК Даулет Алдынгуров

Также, по его словам, Министерством здравоохранения с 2021 года внедрено распределение грантов в резидентуре на основе заявок регионов. Это позволяет качественно проводить кадровую политику системы здравоохранения.

8 февраля 2022 года утверждена отраслевая рамка квалификации. И с этого учебного года внедрена 5-летняя программа подготовки специалистов санитарно-эпидемиологической службы.

Также проведена работа по разработке 21 профстандарта. Данная работа продолжается, и в 2023 году планируется еще разработать и актуализировать 36 профстандартов.

Министерство уделяет особое внимание повышению квалификации медицинских работников. Так, в рамках бюджетной программы ДНЧР в этом году было организовано обучение 4200 врачей, из них 138 зарубежом, и 2650 медицинских сестер.

По данным Управлений здравоохранения, за счет средств местных исполнительных органов дополнительно обучено 15 790 врачей, из них 209 за рубежом, и более 29 тысяч среднего медицинского персонала.

На следующий год планируется обучить такое же количество врачей и медсестер.

По сведениям 9 областей на 2023 год запланировано обучение за счет средств местного бюджета около 2500 врачей, из них 43 за рубежом, и более 9 тысяч медицинских сестер.

В этом году МЗРК разработан и внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента законопроект по страхованию профответственности медработников, который сейчас вынесен на обсуждение экспертного сообщества, работает рабочая группа Мажилиса.





"Ожидаем, что в 2023 году он будет принят, и более 270 тысяч медицинских работников будут застрахованы. Также мы планируем в следующем году расширить перечень сертификационных курсов, которые позволят расширить функциональные возможности специалиста, а при дефиците кадров дадут возможность осуществления дополнительных трудовых функций", - рассказал глава кадрового департамента ведомства.

Впервые проведена крупномасштабная аттестация медицинских колледжей, что позволит создать основу по соответствию квалификационным требованиям колледжей реализующих ОП по уровням образования.

За прошедший год Министерством успешно реализуется 9 научно-технических программ, направленных на решение наиболее актуальных проблем практического здравоохранения, фундаментальных проблем старения, разработку новых противоинфекционных препаратов, вопросы биобезопасности и другое.

Для развития инновационной деятельности был создан Отраслевой центр технологических компетенций, Центр развития клинических исследований, который направлен на создание новых подходов к организации и проведению клинических исследований в РК, включая создание национальной платформы для проведения клинических исследований.