Общество

Какие стипендии будут получать студенты в Казахстане в 2025 году

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 15:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова на брифинге в СЦК 28 августа 2025 года рассказала, сколько абитуриентов в этом году стали обладателями грантов. Также она озвучила размеры стипендий студентов, передает корреспондент Zakon.kz.

Гулзат Кобенова сообщила, что в едином национальном тестировании (ЕНТ) текущего года приняли участие свыше 210 тыс. абитуриентов. Из них 160,5 тыс. человек, или 76,35%, набрали пороговый балл, необходимый для получения высшего образования. Средний балл ЕНТ составил 69,42.

"В 2025 году на конкурс государственных образовательных грантов подано около 113 тыс. заявок, что на 9 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. В текущем году выделено 93 232 гранта на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием, из них 77 084 – для программ высшего образования. По итогам конкурса гранты освоены в объеме 99%", – отметила она.

По ее данным, в этом году вновь предусмотрено ежегодное повышение стипендий.

"В сравнении с 2020 годом их размер фактически вырос в два раза. С 1 сентября 2025 года стипендия для студентов бакалавриата составит 52 372 тенге, для студентов педагогических специальностей – 84 000 тенге, для магистрантов – 117 098 тенге, а для докторантов – 262 500 тенге", – резюмировала вице-министр науки и высшего образования.

26 августа 2025 года министр финансов Мади Такиев представил основные параметры проекта республиканского бюджета на 2026-2028 годы. В документе расходы социальной сферы составили 10 трлн 725 млрд тенге. В этих расходах учтены индексация социальных выплат на 10% (средний уровень инфляции) и рост контингента получателей пенсий и пособий на 288 тыс. человек. Запланированы расходы на повышение стипендий, а также на увеличение контингента обучающихся на 19 392 человек.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
