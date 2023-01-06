ПРАВМЕДИА: Рассказываем об основных изменениях в ГК и ГПК в 2022-2023 годах

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Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА. Доктор юридических наук, профессор Айжан Амангельды расскажет об основных изменениях, которые произошли в 2022-2023 годах в гражданском и гражданском процессуальном законодательстве РК.

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