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ПРАВМЕДИА: Рассказываем об основных изменениях в ГК и ГПК в 2022-2023 годах

ПРАВМЕДИА: Рассказываем об основных изменениях в ГК и ГПК в 2022-2023 годах Фото: скриншот видео
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА. Доктор юридических наук, профессор Айжан Амангельды расскажет об основных изменениях, которые произошли в 2022-2023 годах в гражданском и гражданском процессуальном законодательстве РК.

В частности, поправки касаются вопросов банкротства и восстановления платежеспособности граждан, развития цифровизации, страхового рынка и рынка ценных бумаг, интеллектуальной собственности и гарантированной государством юридической помощи, а также биологической безопасности.


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