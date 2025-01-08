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Общество

Актуальные изменения в ГК, ГПК, АППК в 2024-2025 годах

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 10:00 Фото: unsplash
Смотрите в прямом эфире ПРАВМЕДИА обзор важных изменений в Гражданском, Гражданском процессуальном и Административном процедурно-процессуальном кодексах за 2024-2025 год.

За прошлый год были приняты 12 законов, которыми внесены изменения в гражданское и гражданское процессуальное законодательство, а также АППК.

Среди них поправки, которые направлены на реформирование казахстанской судебной системы.

Об этом и не только поговорим в прямом эфире.

Ведущая: Айжан Амангельды, д.ю.н., профессор Университета Кунаева, аккредитованный субъект научной и (или) научно-технической деятельности МНВО РК, эксперт, осуществляющий научную правовую экспертизу проектов законов Института законодательства и правовой информации МЮ РК, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам Российской Федерации.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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