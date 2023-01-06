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Усть-Каменогорскую и Шульбинскую ГЭС передадут "Самрук-Казына"

Усть-Каменогорску. ГЭС передадут «Самрук-Қазына» Фото: ГЭС Усть-Каменогорска
Правительство Казахстана приняло постановление от 20 декабря 2022 года "О передаче государственных долей участия некоторых товариществ с ограниченной ответственностью в оплату акций акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", сообщает Zakon.kz.

"Передать государственные доли участия в товариществах с ограниченной ответственностью "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и "АЭС Шульбинская ГЭС" в оплату акций акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" при условии получения положительного отраслевого заключения уполномоченного органа соответствующей отрасли, согласованного с органами национальной безопасности", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.


 

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