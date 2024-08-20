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Изменился порядок формирования совета директоров "Самрук-Казына"

Изменен порядок формирования Совета директоров ФНБ &quot;Самрук-Казына&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 08:59 Фото: sk.kz
Правительство постановлением от 15 августа 2024 года внесло изменения в кодекс корпоративного управления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что в состав совета директоров входят независимые директора в количестве, достаточном для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения ко всем акционерам. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе совета директоров компании составляет до 60% от общего количества членов совета директоров. Напомним, ранее предусматривалось до 50% независимых директоров от общего числа совета директоров.

Добавлена новая норма, в соответствии с которой процесс поиска и отбора независимых директоров фонда, компаний и организаций осуществляется на конкурсной основе. Порядок отбора независимых директоров фонда утверждается советом директоров фонда. Порядок отбора независимых директоров компаний и организаций утверждается правлением фонда.

В компаниях, все голосующие акции которых принадлежат фонду, существуют следующие особенности в отношении процесса избрания членов совета директоров:

  • председатель совета директоров избирается решением единственного акционера;
  • процесс поиска и отбора независимых директоров компаний осуществляется на конкурсной основе. Порядок отбора независимых директоров компаний утверждается правлением фонда.

При отборе кандидатов в состав совета директоров во внимание принимаются:

  • опыт работы на руководящих должностях;
  • опыт работы в качестве члена совета директоров;
  • стаж работы;
  • образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
  • наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);
  • деловая репутация;
  • наличие прямого или потенциального конфликта интересов в случае избрания в состав совета директоров организации.

Не избирается на должность члена совета директоров лицо:

  • имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
  • ранее являвшееся председателем совета директоров, руководителем исполнительного органа, заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке (указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке);
  • совершившее коррупционное преступление.

Требования к кандидатам в состав совета директоров фонда определяются внутренним документом, утверждаемым советом директоров фонда. Требования к кандидатам в состав совета директоров компаний и организаций определяются внутренним документом, утверждаемым правлением фонда.

Состав совета директоров сбалансирован, что означает сочетание членов совета директоров (представителей акционеров, независимых директоров, руководителя исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах организации и с учетом справедливого отношения к акционерам.

Обеспечивается прозрачный процесс отбора членов совета директоров с вовлечением совета директоров фонда (в отношении советов директоров компаний) и организации. Поиск кандидатов и избрание проводятся по объективным критериям и с учетом необходимости разнообразия состава совета директоров.

Процесс поиска и отбора проводится до истечения полного срока полномочий всего состава совета директоров и полномочий индивидуальных членов.

В компаниях, в которых 100% акций принадлежит фонду, существует следующий процесс поиска и избрания члена совета директоров.

Фонд совместно с председателем совета директоров компании, председателем комитета по назначениям и вознаграждениям совета директоров компании:

  • проводит подготовку и планирование – анализ и определение набора необходимых компетенций и навыков в совете директоров с учетом задач компании;
  • определяет канал поиска кандидатов – самостоятельно или с привлечением рекрутинговой организации;
  • осуществляет поиск кандидатов;
  • проводит отбор кандидатов – оценку, интервью и подготовку предложений по кандидатам (кандидаты в члены совета директоров компаний обсуждаются как минимум с одним членом комитета по назначениям и вознаграждениям совета директоров фонда);
  • принимает решение единственным акционером;
  • публикует информацию на интернет-ресурсе компании, пресс-релиз.

При этом процесс поиска и отбора независимых директоров компаний осуществляется на конкурсной основе. Порядок отбора независимых директоров компаний утверждается правлением фонда.

Холдинговые компании используют аналогичный процесс в своей группе.

В организациях с несколькими акционерами процесс избрания членов совета директоров и председателя совета директоров осуществляется в порядке, определенном законом об акционерных обществах и уставом организации.

В организациях рекомендуется создать комитет по назначениям и вознаграждениям совета директоров организации для определения состава, необходимых навыков и компетенций кандидатов в состав Совета директоров.

Постановление введено в действие с 15 августа 2024 года.

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