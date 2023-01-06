Осужденного за мошенничество экс-акима в Актобе выпустили на свободу

В декабре 2022 года коллегия по уголовным делам Актюбинского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу на приговор бывшему акиму района Алматы города Актобе. Ему смягчили приговор и выпустили на свободу, сообщает Zakon.kz.

Экс-аким Абат Кобенов и его адвокат в апелляционной жалобе ходатайствовали о замене приговора с лишения свободы на штраф. Они указывали на то, что осужденный полностью признал свою вину и раскаялся, возместил ущерб, а также у него на иждивении пожилая мать, трое детей, один из них страдает хроническим психическим заболеванием.

В апелляционном суде установлено, что досудебное расследование и суд первой инстанции прошли без нарушений. Санкция статьи, по которой осудили Кобенова, помимо лишения свободы, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двадцатикратного от суммы похищенного имущества. Выслушав доводы защиты и с учетом наличия смягчающих обстоятельств, судебная коллегия приняла решение удовлетворить апелляционную жалобу осужденного и изменить наказание в виде лишения свободы на штраф.

"Суд №2 города Актобе 22 декабря 2022 года постановил изменить приговор в отношении Абата Кобенова, осужденного по пункту 2 части 3 статьи 190 УК РК на штраф в размере 13 839 150 тенге (10-кратный размер. – Прим.), с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, в Национальном банке РК, в субъектах квазигосударственного сектора", – указано в постановлении суда.

Он был освобожден из-под стражи в зале суда.

26 октября 2022 года экс-аким района Алматы города Актобе Абат Кобенов за мошенничество был приговорен к трем годам лишения свободы. Его признали виновным в том, что будучи в должности руководителя аппарата акимата Актобе, в 2020 году под предлогом предоставления земельного участка знакомому он получил от него 1 383 000 тенге. Но обещание не выполнил. И в итоге был задержан при возврате этой суммы.