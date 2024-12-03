Лишенный свободы сын Даулета Турлыханова опротестовал приговор: что решил суд

В апелляционной инстанции городского суда Алматы 3 декабря рассмотрели жалобу Нурасыла Болата на решение суда первой инстанции о лишении его свободы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы горсуда, приговор Медеуского районного суда №2 оставили без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

22 октября 2024 года Медеуский районный суд №2 Алматы постановил заменить Нурасылу Болату неотбытый срок наказания 1 год 5 месяцев 10 дней в виде ограничения свободы на лишение свободы. Его отправили в учреждение исполнительной системы средней безопасности.

Как озвучили в суде, причиной послужило то, что он дважды нарушил порядок отбывания наказания: 11 октября и 12 октября 2024 года. 11 октября вечером он находился в ресторане. 12 октября – в караоке-баре.

В октябре 2024 года в казахстанских пабликах появились видео, где Нурасыл Болат сидит в компании за праздничным столом.

При этом Нурасыла Болата не в первый раз подозревали в нарушении отбывания наказания. Ранее сообщалось, что ряд сотрудников наказаны из-за ситуации по делу Нурасыла Болата.

В Алматы в ночь на 11 февраля 2023 года Нурасыл Болат напал на семью юристов Анну и Олега Черновых. Они пытались помочь девушке, также подвергшейся нападению со стороны молодого человека. В отношении Болата завели дело по ч. 2 ст. 107 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух и более лиц" УК РК.

Позже выяснилось, что он является рядовым срочной службы и 2 июля совершил побег из воинской части. 3 июля его нашли, после чего арестовали на 15 суток.

В октябре суд признал Болата виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 1 и 5 ч. 2 ст. 107 УК РК, и назначил наказание в виде штрафа на сумму более 1,7 млн тенге. Он также должен был выплатить двум потерпевшим по 500 тыс. тенге.

14 мая 2024 года Верховный суд Казахстана изменил приговор Нурасылу Болату и назначил ему два года ограничения свободы.