В Казахстане составили список востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на ПМЖ
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Министерство труда и социальной защиты населения разработало перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в РК, сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень востребованных профессий для иностранцев вошли:
- врачи и специалисты-профессионалы в области судебно-медицинской экспертизы;
- логопеды и лингвопатологи;
- научные сотрудники;
- ветеринарные врачи;
- врачи различных специализаций, в том числе гинекологии, анестезиологии и реаниматологии, детской хирургии, кардиохирургии, нейрохирургии, инфекционных болезней, лучевой терапии и т.д.
- инженеры, в том числе: по эксплуатации нефтегазовых скважин, по добыче сырой нефти и природного газа, по хранению и транспортировке сырой нефти и природного газа, инженеры-химики, инженеры в области механизации сельского хозяйства, инженеры по строительству зданий и сооружений, инженеры по надзору за строительством, инженеры-энергетики и т.д.
- иные специалисты-профессионалы в области техники;
- агрономы, биологи; биохимики и биофизики; экологи.
- архитекторы зданий и сооружений;
- геодезисты, геологи, геофизики, гидрологи и т.д.;
- проектировщики, в том числе проектировщики городской инфраструктуры и проектировщики-градостроители;
- консультанты и бизнес-аналитики по ИТ, сетевые, системные администраторы и администраторы серверов и т.п.
- преподавательский состав вузов в области здравоохранения и ряд других специальностей.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 19 января.
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