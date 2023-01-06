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В Казахстане составили список востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на ПМЖ

в Казахстане разработали перечень востребованных профессий для иностранцев Фото: pixabay
Министерство труда и социальной защиты населения разработало перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень востребованных профессий для иностранцев вошли:

  • врачи и специалисты-профессионалы в области судебно-медицинской экспертизы;
  • логопеды и лингвопатологи;
  • научные сотрудники;
  • ветеринарные врачи;
  • врачи различных специализаций, в том числе гинекологии, анестезиологии и реаниматологии, детской хирургии, кардиохирургии, нейрохирургии, инфекционных болезней, лучевой терапии и т.д.
  • инженеры, в том числе: по эксплуатации нефтегазовых скважин, по добыче сырой нефти и природного газа, по хранению и транспортировке сырой нефти и природного газа, инженеры-химики, инженеры в области механизации сельского хозяйства, инженеры по строительству зданий и сооружений, инженеры по надзору за строительством, инженеры-энергетики и т.д.
  • иные специалисты-профессионалы в области техники;
  • агрономы, биологи; биохимики и биофизики; экологи.
  • архитекторы зданий и сооружений;
  • геодезисты, геологи, геофизики, гидрологи и т.д.;
  • проектировщики, в том числе проектировщики городской инфраструктуры и проектировщики-градостроители;
  • консультанты и бизнес-аналитики по ИТ, сетевые, системные администраторы и администраторы серверов и т.п.
  • преподавательский состав вузов в области здравоохранения и ряд других специальностей.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 19 января.

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