В Казахстане составили список востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на ПМЖ

инженеры, в том числе: по эксплуатации нефтегазовых скважин, по добыче сырой нефти и природного газа, по хранению и транспортировке сырой нефти и природного газа, инженеры-химики,

инженеры в области механизации сельского хозяйства, инженеры по строительству зданий и сооружений, инженеры по надзору за строительством, инженеры-энергетики и т.д.