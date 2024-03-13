В Казахстане формировать перечень востребованных профессий для получения иностранцами ВНЖ будут по-другому
В частности, вносятся следующие изменения:
- внедряется понятийный аппарат по востребованным профессиям;
- вносятся отраслевыми государственными органами предложения в перечень востребованных профессий на основе запросов и потребностей отраслевых ассоциаций/заинтересованных работодателей и на основе императивного метода регулирования отрасли;
- определяются критерии по востребованным профессиям и соответствие претендентов одному или нескольким из них:
- высокая квалификация, подтвержденная дипломом зарубежного вуза;
- наличие ученой степени;
- опыт работы в крупных или известных мировых компаниях;
- сертификаты, аттестаты (другие документы) об окончании специальных курсов, подтверждающие наличие профессиональных знаний и навыков;
- сведения о результатах с прежних работ, отзывы и рекомендации работодателей, заказчиков и пр.;
- наличие авторских разработок, публикаций, профессиональных и конкурсных наград; наличие новаторских идей, планов по развитию определенной отрасли;
- совершенствование методики анализа потребности на внутреннем рынке труда при формировании перечня востребованных профессий.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 марта.
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