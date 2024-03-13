Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане формировать перечень востребованных профессий для получения иностранцами ВНЖ будут по-другому

В правила формирования перечня востребованных профессий для получения иностранцами ВНЖ готовят изменения, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 10:09 Фото: gov4c.kz
Министерство труда и соцзащиты населения подготовило изменения в Правила формирования перечня востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание, сообщает Zakon.kz.

В частности, вносятся следующие изменения:

  • внедряется понятийный аппарат по востребованным профессиям;
  • вносятся отраслевыми государственными органами предложения в перечень востребованных профессий на основе запросов и потребностей отраслевых ассоциаций/заинтересованных работодателей и на основе императивного метода регулирования отрасли;
  • определяются критерии по востребованным профессиям и соответствие претендентов одному или нескольким из них:

- высокая квалификация, подтвержденная дипломом зарубежного вуза;

- наличие ученой степени;

- опыт работы в крупных или известных мировых компаниях;

- сертификаты, аттестаты (другие документы) об окончании специальных курсов, подтверждающие наличие профессиональных знаний и навыков;

- сведения о результатах с прежних работ, отзывы и рекомендации работодателей, заказчиков и пр.;

- наличие авторских разработок, публикаций, профессиональных и конкурсных наград; наличие новаторских идей, планов по развитию определенной отрасли;

  • совершенствование методики анализа потребности на внутреннем рынке труда при формировании перечня востребованных профессий. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 марта.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 10:09
Врачи и IT-шники: представителям некоторых профессий упростят получение вида на жительство в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 10:09

Ранее мы рассказали, какие профессии позволят иностранцам получить вид на жительство в Казахстане.

Читайте также

Финансировать обучение безработных будут центры трудовой мобильности
Финансировать обучение безработных будут центры трудовой мобильности
В Казахстане расширят сферу административной юстиции
В Казахстане расширят сферу административной юстиции
Главу Управления культуры Улытауской области лишили свободы на шесть лет
Главу Управления культуры Улытауской области лишили свободы на шесть лет
Лариса Черненко
Открытые НПА МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: