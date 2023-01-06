В Казахстане режим "открытое небо" продлен на пять лет
В КГА уточнили, что данный режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени "свободы воздуха" на маршрутах, где не оперируют казахстанские авиакомпании.
Режим "открытое небо" действовал в 12 международных аэропортах городов Астана, Алматы, Тараз, Шымкент, Актау, Семей, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау и Туркестан.
"По итогам совместной работы с акиматом Актюбинской области данный режим внедрен также в Международном аэропорту Актобе имени Алии Молдагуловой для развития региона".Пресс-служба КГА
Также в комитете добавили, что этот режим способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности городов Казахстана.
28 декабря стало известно, что Казахстан увеличит количество рейсов в ОАЭ.