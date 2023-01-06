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В Казахстане режим "открытое небо" продлен на пять лет

В Казахстане режим "открытое небо" продлен на пять лет Фото: Zakon.kz
Режим "открытое небо" продлен в Казахстане на пять лет, до 2027 года. Это, как рассказали Zakon.kz в Комитете гражданской авиации, позволит расширить географию полетов и увеличить количество международных рейсов.

В КГА уточнили, что данный режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени "свободы воздуха" на маршрутах, где не оперируют казахстанские авиакомпании.

Режим "открытое небо" действовал в 12 международных аэропортах городов Астана, Алматы, Тараз, Шымкент, Актау, Семей, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Кокшетау и Туркестан.

"По итогам совместной работы с акиматом Актюбинской области данный режим внедрен также в Международном аэропорту Актобе имени Алии Молдагуловой для развития региона".Пресс-служба КГА

Также в комитете добавили, что этот режим способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности городов Казахстана.

28 декабря стало известно, что Казахстан увеличит количество рейсов в ОАЭ.

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Анастасия Московчук
КГА Казахстан
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