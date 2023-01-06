18 лавин сошло в горах Алматы

В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы за сутки сошло 18 самопроизвольных снежных лавин общим объемом 29 тыс. куб. м. Об этом 6 января 2023 года корреспонденту Zakon.kz сообщили в городском департаменте по ЧС.

Лавины сошли в труднопроходимую горную местность.

"Жертв и пострадавших нет. Русла рек и дороги не перекрыты. Алматинцев и гостей города предупреждают медиаборды города, где транслируется сообщение о лавинной опасности в горах, разосланы SMS-сообщения". Пресс-служба ДЧС Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве напомнили, что на автодорогах и различных маршрутах к БАО и Шымбулаку в настоящее время выставлены блокпосты (дороги закрыты).

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

"ДЧС и "Казселезащита" рекомендуют в это время не посещать горную местность, остерегаться крутых заснеженных склонов, не выходить за пределы ограждений на горнолыжных курортах. Сохраняется лавинная опасность!" Пресс-служба ДЧС Алматы

Также сообщается, что в связи с повышением температурного фона на реках активизируются ледовые явления (донный лед, зажоры, забереги). Длительные морозы и резкое потепление могут привести к формированию и прохождению шугоходов (ледово-водные сели).

"В ближайшие дни опасность формирования и прохождения шугоходов сохраняется. Жителям и гостям Алматы не нужно находиться вблизи русел рек (Каргалы, Аксай, Улкен и Киши Алматы). Не оставляйте без присмотра детей в пойме русла реки, не паркуйте рядом машины", – предупреждают специалисты "Казселезащиты" и ДЧС.

Во всех районах города проводится мониторинг водоемов, русел рек, также выставлены мобильные передвижные посты на реках Аксай, Улкен и Киши Алматы. Цель – предупреждение ЧС.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

"Обстановка находится под контролем акимата и ДЧС Алматы". Пресс-служба ДЧС Алматы

Ранее сообщалось, что в Астане и 16 областях страны на 6 января объявлено штормовое предупреждение – ожидаются метель, дождь и гололед.