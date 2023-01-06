Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

18 лавин сошло в горах Алматы

18 лавин сошло в горах Алматы Фото: unsplash
В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы за сутки сошло 18 самопроизвольных снежных лавин общим объемом 29 тыс. куб. м. Об этом 6 января 2023 года корреспонденту Zakon.kz сообщили в городском департаменте по ЧС.

Лавины сошли в труднопроходимую горную местность.

"Жертв и пострадавших нет. Русла рек и дороги не перекрыты. Алматинцев и гостей города предупреждают медиаборды города, где транслируется сообщение о лавинной опасности в горах, разосланы SMS-сообщения".Пресс-служба ДЧС Алматы
18 лавин сошло в горах Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве напомнили, что на автодорогах и различных маршрутах к БАО и Шымбулаку в настоящее время выставлены блокпосты (дороги закрыты).

18 лавин сошло в горах Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

"ДЧС и "Казселезащита" рекомендуют в это время не посещать горную местность, остерегаться крутых заснеженных склонов, не выходить за пределы ограждений на горнолыжных курортах. Сохраняется лавинная опасность!"Пресс-служба ДЧС Алматы

Также сообщается, что в связи с повышением температурного фона на реках активизируются ледовые явления (донный лед, зажоры, забереги). Длительные морозы и резкое потепление могут привести к формированию и прохождению шугоходов (ледово-водные сели).

"В ближайшие дни опасность формирования и прохождения шугоходов сохраняется. Жителям и гостям Алматы не нужно находиться вблизи русел рек (Каргалы, Аксай, Улкен и Киши Алматы). Не оставляйте без присмотра детей в пойме русла реки, не паркуйте рядом машины", – предупреждают специалисты "Казселезащиты" и ДЧС.

Во всех районах города проводится мониторинг водоемов, русел рек, также выставлены мобильные передвижные посты на реках Аксай, Улкен и Киши Алматы. Цель – предупреждение ЧС.

18 лавин сошло в горах Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

"Обстановка находится под контролем акимата и ДЧС Алматы".Пресс-служба ДЧС Алматы

Ранее сообщалось, что в Астане и 16 областях страны на 6 января объявлено штормовое предупреждение – ожидаются метель, дождь и гололед.

Читайте также

В Казахстане приостановили дактилоскопическую регистрацию до 1 января 2024 года

Токаеву рассказали о задержании 24 лидеров и 114 членов ОПГ

Врио замглавы Управления экологии Алматы подозревают во взяточничестве

Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
базовые показатели с 1 января 2023 года
Минимальная зарплата и пенсия выросли с 1 января 2023 года
режиссер
Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии
как казахстанцы отдохнут в 2023 году
Как казахстанцы будут отдыхать в 2023 году
Кто и когда может подать заявление на процедуры банкротства и восстановления платежеспособности?
Кто и когда может подать заявление на процедуры банкротства и восстановления платежеспособности?
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления