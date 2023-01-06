18 лавин сошло в горах Алматы
Лавины сошли в труднопроходимую горную местность.
"Жертв и пострадавших нет. Русла рек и дороги не перекрыты. Алматинцев и гостей города предупреждают медиаборды города, где транслируется сообщение о лавинной опасности в горах, разосланы SMS-сообщения".Пресс-служба ДЧС Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
В ведомстве напомнили, что на автодорогах и различных маршрутах к БАО и Шымбулаку в настоящее время выставлены блокпосты (дороги закрыты).
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
"ДЧС и "Казселезащита" рекомендуют в это время не посещать горную местность, остерегаться крутых заснеженных склонов, не выходить за пределы ограждений на горнолыжных курортах. Сохраняется лавинная опасность!"Пресс-служба ДЧС Алматы
Также сообщается, что в связи с повышением температурного фона на реках активизируются ледовые явления (донный лед, зажоры, забереги). Длительные морозы и резкое потепление могут привести к формированию и прохождению шугоходов (ледово-водные сели).
Во всех районах города проводится мониторинг водоемов, русел рек, также выставлены мобильные передвижные посты на реках Аксай, Улкен и Киши Алматы. Цель – предупреждение ЧС.
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
"Обстановка находится под контролем акимата и ДЧС Алматы".Пресс-служба ДЧС Алматы
Ранее сообщалось, что в Астане и 16 областях страны на 6 января объявлено штормовое предупреждение – ожидаются метель, дождь и гололед.