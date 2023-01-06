Патриарх Кирилл и митрополит Александр поздравили коллектив Театра имени Н. Сац с наступающим Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравили труппу и коллектив легендарного Театра для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац с наступающим Рождеством Христовым.

Они пожелали прославленному коллективу и всей казахстанской земле мира, процветания и светлого счастья.





Фото: пресс-служба театра им. Наталии Сац



"Праздник явления в мир Христа – особое время, когда нам следует задуматься о наших отношениях с Богом и ближними, ответить самому себе на вопросы: а люблю ли я своего Небесного Отца всем сердцем и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, по-христиански ли отношусь к окружающим меня людям, научился ли прощать брату моему, согрешающему против меня? Эта мироспасительная Рождественская ночь должна каждого из нас побудить к исправлению жизни по Евангелию, открыть путь в Божие Царство, сделать нас ревностными в исполнении заповедей и бодрыми в молитвах, научить радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Своими благими поступками и словами, жертвенностью и бескорыстием, снисхождением и умением прощать мы помогаем раскрыться богозданной красоте не только в себе, но и в тех, к кому обращены наши добрые дела".





Фото: пресс-служба театра им. Наталии Сац



На протяжении тысячелетий этот праздник дарит людям негасимый свет веры, надежды и любви. Рождественские дни озаряют жизнь особой радостью, пробуждая самые добрые чувства, обращают к духовным истокам и традициям, к тем непреходящим ценностям, которые лежат в основе христианства и питают православную культуру.





Фото: пресс-служба театра им. Наталии Сац



Рождественские дни особенно прекрасны.

"Коллектив и труппа главного детского театра страны поздравляют всех казахстанцев с наступающим Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник принесет в каждый дом мир и счастье, пусть исполнятся все надежды, а все молитвы будут услышаны. Крепкого всем здоровья, достатка и благоденствия, любви и заботы родных и близких".